Galatasaray, Monaco'dan "Falcao Vizesi"ni henüz alamadı

Monaco Yönetimi, Slimani'nin Falcao'nun yerini dolduramayacağını düşünüyor

Fransız ekibinin etkili bir golcü alması beklenecek

Galatasaray'ın kendisiyle anlaşmaya vardığı ancak kulübü Monaco ile olan pürüzler nedeniyle resmi açıklamayı yapamadığı Radamel Falcao transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

ya yaptığı açıklamada "Falcao açısından bir sorun yok ama bu iş bir kaç gün daha uzayacak. Sosyal medyada yazıldığı gibi bugün geliyor, yarın imzalıyor gibi bir durum yok. Monaco Yönetimi Falcao'nun yerini doldurduklarına inandıkları zaman Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a gidişine izin verecek" dedi.

Öte yandan Fransa Ligue 1'de oynadığı iki maçta puan alamayan Monaco bu karşılaşmalarda gol atma başarısı gösteremedi. Falcao bu mücadelelerde yer almadı.

DHA