TRT 1 Masumlar Apartmanı 51. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm Youtube izleTürk Hava Kurumu Başkanı Ali Yüksel kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Ali Yüksel biyografisiATV Destan 4. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izleMustafa Sandal ile Melis Sütşurup'tan beklenen müjde geldi! Evlilik kararı aldılar!Kahin Baba Vanga 2022 kehanetlerini de sıralamış! Koronavirüsü dahi bilen Vanga'nın kehanetleri bir bir çıkıyor! Sırada ne var?Sana Söz dizisi final mi yaptı, bitti mi? Sana Söz final ne zaman? Kaçıncı bölümde neden final yaptı?Son dakika | AK Partili Numan Kurtulmuş'tan ekonomik OHAL açıklaması: Saçma sapan bir iddia, böyle bir şey düşünülemezZade ne demek, TDK'ya göre Zade kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Coinmarketcap hacklendi mi, fiyatlar hatalı mı? Coinmarketcap'te fiyatlar neden farklı?Hz. Mevlana dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. GALATASARAY
  4. Galatasaray, Muslera sonrası kaleci atağına kalktı! Yönetim çalışmalara başladı!

Galatasaray, Muslera sonrası kaleci atağına kalktı! Yönetim çalışmalara başladı!

Galatasaray'da sakatlık yaşayan kaleci Fernando Muslera'nın ardından o bölgeye takviye yapmak için çalışmalara başlandı. Teknik direktör Fatih Terim'in ilk adayının ise İrfan Can Eğribayat olduğu öğrenildi.

Galatasaray, Muslera sonrası kaleci atağına kalktı! Yönetim çalışmalara başladı!

Sarı kırmızılı ekipte Sivasspor'a karşı oynanan karşılaşmada Luyindama ile çarpışarak sakatlık yaşayan Fernando Muslera'nın, daha sonraki yapılan testlerde sakatlığının ciddi olduğu ortaya çıktı. Takımını birkaç ay boyunca eksik bırakacak Uruguaylı yıldızın yerini doldurmak isteyen yönetim ise harekete geçti. Bu kapsamda sezon başından itibaren İrfan Can Eğribayat'ı isteyen Fatih Terim, yönetimle görüşerek genç oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.

Galatasaray, Muslera sonrası kaleci atağına kalktı! Yönetim çalışmalara başladı!

FATİH TERİM TRANSFER İSTİYOR

Muslera'nın dönüşüne kadar yerli kaleci transferiyle idare etmek isteyen yönetimin listesinde birçok isim yer alıyor. Galatasaray'da İsmail Çipe, Fatih Öztürk, Berk Balaban ve Jankat Yılmaz gibi isimler Fatih Terim'den forma beklese de özellikle Avrupa'da da başarı hedefleyen teknik adam bu bölgeye transfer yaparak sıkıntı yaşamamayı istiyor.

Galatasaray, Muslera sonrası kaleci atağına kalktı! Yönetim çalışmalara başladı!

OKAN KOCUK GERİ GELEBİLİR

Transfer için yönetim çalışmalarını sürdürürken bir diğer ihtimal de Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk'un geri çağrılması olarak görülüyor. Karadeniz ekibinde etkili bir performans sergileyen Kocuk'un kulübüyle bir görüşme gerçekleştirilmesi planlanıyor. Oyuncusunu geri isteyen sarı-kırmızılı ekip yerine Fatih Öztürk ya da İsmail Çipe ikilisinden birini teklif edecek.

Galatasaray, Muslera sonrası kaleci atağına kalktı! Yönetim çalışmalara başladı!

YENİDEN GİRİŞİM YAPILACAK

Sezon başından itibaren Fatih Terim'in kadrosuna katmak istediği Göztepe'nin futbolcusu İrfan Can Eğribayat için de yeniden devreye girilecek. Ancak Göztepe'nin bu kez para ve bir futbolcu isteyeceği gündeme geldi. Muslera'nın yanına transfer edilerek tecrübe kazanması ve sonrasında da Galatasaray'ın kalesini koruması planlanan İrfan Can, Uruguaylı kalecinin sakatlığı nedeniyle kadroya daha erken katılabilir.

Galatasaray, Muslera sonrası kaleci atağına kalktı! Yönetim çalışmalara başladı!

Ramazan Sarı
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT