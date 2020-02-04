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Galatasaray, Nagatomo ve Luyindama'yı TFF'ye bildirdi

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na Nagatomo ve Luyindama'nın sözleşmelerini askıya alındığını bildirdi. Japon futbolcu Yuto Nagatomo, bu sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Luyindama da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı.

Galatasaray, Nagatomo ve Luyindama'yı TFF'ye bildirdi

Galatasaray, TFF'ye Nagatomo ve Luyindama'nın sözleşmelerinin askıya alındığını  bildirdi.

Sezonun ilk yarısında maçlarda gösterdiği performansla teknik heyet memnun edemeyen Japon futbolcu Yuto Nagatomo, bu sezon çıktığı 15 resmi maçta gol veya asist yapma başarısı gösteremedi.

Galatasaray, Nagatomo ve Luyindama'yı TFF'ye bildirdi

Luyindama sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık sebebiyle sezonu kapadı.

Galatasaray, Nagatomo ve Luyindama'yı TFF'ye bildirdi



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