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Galatasaray NEF - Beşiktaş Icyrpex basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan 10. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda sporseverleri Galatasaray NEF - Beşiktaş Icrypex maçı bekliyor. Peki Galatasaray NEF - Beşiktaş Icyrpex basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cevaplara haberimizde yer verdik...

Galatasaray NEF - Beşiktaş Icyrpex basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye'nin en sevilen sporlarından biri olan basketbolda Türkiye Ligi heyecanında yeni haftaya giriliyor. Bu kapsamda ING Basketbol Ligi'nde 10. hafta oynanacak ve Galatasaray NEF ile Beşiktaş Icyrpex karşılaşacak. Bu maçı takip etmek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Galatasaray NEF - Beşiktaş Icyrpex basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplara haberimizde yer verdik...

GALATASARAY NEF - BEŞİKTAŞ ICRYPEX BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray NEF - Beşiktaş Icyrpex basketbol maçı 30 Kasım 2021 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY NEF - BEŞİKTAŞ ICRYPEX BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray NEF - Beşiktaş Icyrpex basketbol maçı Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek.

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