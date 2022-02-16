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  3. Galatasaray NEF – Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray NEF – Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Galatasaray NEF – Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray NEF – Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nın yarı final aşamasında Galatasaray NEF ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray NEF – Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Galatasaray NEF – Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray NEF – Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nda basketbol heyecanı yarı final karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Galatasaray NEF ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç basketbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Galatasaray NEF – Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

GALATASARAY NEF – FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray NEF – Fenerbahçe Beko maçı 18 Şubat 2022 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 18.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Bursa'da, Tofaş Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY NEF – FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray NEF – Fenerbahçe Beko maçı Tivibu Spor kanalında yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Tivibu Spor, Tivibu 77, Fil Box 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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