Galatasaray, Nzonzi'nin maliyetini açıkladı

Galatasaray Kulübü, Steven Nzonzi'nin kiralık olarak transferi konusunda Roma ve oyuncuyla anlaştığına dair Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirimde bulundu.

Sarı kırmızılı kulüp, oyuncunun 2019-2020 sezonunda kiralanması için Roma Kulübü'ne herhangi bir ücret ödenmeyeceğini ifade ederken, oyuncuya ise 3 milyon 250 bin Euro garanti ücret verileceğini açıkladı.

Galatasaray, 2019-2020 sezonu sonunda Roma'ya 500 bin Euro ödeyerek Nzonzi'yi bir yıl daha kiralama hakkina sahip olacak. Sarı kırmızılılar ayrıca, 30 Haziran 2020'ye kadar Roma'ya 16 milyon Euro ödemesi halinde Nzonzi'nin bonservisini alabilecek. Galatasaray Kulübü, 2020-2021 sezonu için de Nzonzi'yi kiraladığı takdirde, 2020-2021 sezonu sonunda 13 milyon Euro ödeyerek yine oyuncunun bonservisini alma hakkına sahip olacak.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Steven N'Kemboanza Mike Christopher Nzonzi ve Kulübü A.S. Roma S.P.A. ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun Kulübüne 2019-2020 sezonu için geçici transfer ücreti ödenmeyecektir. Yapılan anlaşmaya göre 30.06.2020 tarihine kadar Şirketimizin 16.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu veya 500.000 Euro karşılığında 2020-2021 sezonu için tekrar geçici transfer opsiyonu bulunmaktadır. Şirketimiz ayrıca 2020-2021 sezonunda oyuncunun tekrar geçici transferini sağladığı takdirde ilgili sezonun sonunda 13.000.000 Euro bedel ile oyuncuyu satın alma opsiyonuna sahiptir. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 3.250.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

DHA