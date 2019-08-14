Galatasaray, Nzonzi'yi KAP'a bildirdi

Galatasaray, Roma'da forma giyen orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'nin transferi konusunda futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Steven Mike Christopher Nkemboanza Nzonzi'nin kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü A.S. Roma S.P.A. ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

DHA