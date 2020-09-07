Galatasaray, Oghenekaro Etebo'yu resmen açıkladı!

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray, taraftarların heyecanla beklediği orta saha transferini bitirdi. İstanbul'a gelen oyuncunun kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Galatasaray, Oghenekaro Etebo'nun geçici transferi için futbolcu ve kulübü Stoke City ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Stoke City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/BHZFwCanMn — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 7, 2020

Etebo Karo kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Galatasaray'a mı transfer oldu?

OGHENEKARO ETOBO KİMDİR?

9 Kasım 1995 yılında Nijerya'da doğan Etebo Karo, Nijerya vatandaşı. 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, 1.74 boyunda. Güncel piyasa değeri 4.00 mil. € olan Karo, son olarak Stoke City'de forma giydi.

Kariyerine 2016 yılında başlayan Nijeryalı oyuncu, ülkesinin takımlarından Warri Wolves FC kulübünde forma giymeye başladı. Ardından Portekiz 2. Lig'i takımlarından Feirense'ye transfer olan Karo, 2 yıl boyunca Portekiz Ligi'nde mücadele ettikten sonra İspanya'nın Las Palmas takımına kiralandı. 2018 yılının Temmuz ayında İngiltere'nin köklü ekiplerinden Stoke City'e transfer olan orta saha oyuncusu, Getafe'ye kiralandı ve Stoke City'e geri döndü.

Kariyerinde 129 maça çıkan Karo, 12 gol ve 7 asistle oynadı.