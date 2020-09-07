Almanya otomotivdeki lokomotif rolünü kaybediyorSürücüleri sevindiren gelişme! Motorine indirim geldiKanal D yayın akışı Salı | Kanal D'de bugün ne var? 8 Eylül SalıGalatasaray, Oghenekaro Etebo'yu resmen açıkladı!FOX TV Yayın akışı | 8 Eylül Salı Fox TV yayın akışı bugün neler var?Kumluca'da 194 kaçak göçmen yakalandıStar TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 8 Eylül Salı yayın akışıBitcoin'de düşüş: 10,000 doların altına gerilediShow TV yayın akışı | 8 Eylül Salı Show TV yayın akışıAltının kilogram cinsinden fiyatı 463 bin 750 liraya yükseldi
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Galatasaray, Oghenekaro Etebo'yu resmen açıkladı!

Galatasaray, Oghenekaro Etebo'yu resmen açıkladı!

Transferde hareketli saatler yaşayan Galatasaray, Etebo'yu resmen açıkladı.

Galatasaray, Oghenekaro Etebo'yu resmen açıkladı!

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray, taraftarların heyecanla beklediği orta saha transferini bitirdi. İstanbul'a gelen oyuncunun kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Galatasaray, Oghenekaro Etebo'nun geçici transferi için futbolcu ve kulübü Stoke City ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

 

 

Galatasaray, Oghenekaro Etebo'yu resmen açıkladı!

Etebo Karo kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Galatasaray'a mı transfer oldu?Etebo Karo kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Galatasaray'a mı transfer oldu?

OGHENEKARO ETOBO KİMDİR?

9 Kasım 1995 yılında Nijerya'da doğan Etebo Karo, Nijerya vatandaşı. 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, 1.74 boyunda. Güncel piyasa değeri 4.00 mil. € olan Karo, son olarak Stoke City'de forma giydi. 

Kariyerine 2016 yılında başlayan Nijeryalı oyuncu, ülkesinin takımlarından Warri Wolves FC kulübünde forma giymeye başladı. Ardından Portekiz 2. Lig'i takımlarından Feirense'ye transfer olan Karo, 2 yıl boyunca Portekiz Ligi'nde mücadele ettikten sonra İspanya'nın Las Palmas takımına kiralandı. 2018 yılının Temmuz ayında İngiltere'nin köklü ekiplerinden Stoke City'e transfer olan orta saha oyuncusu, Getafe'ye kiralandı ve Stoke City'e geri döndü. 

Kariyerinde 129 maça çıkan Karo, 12 gol ve 7 asistle oynadı. 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT