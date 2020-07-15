Süper Lig'de sezonun pandemi sonrası en kötü giden takımları arasında yer alan Galatasaray'da şampiyonluk şansı kalmamıştı. Sarı-kırmızılı ekip yeni sezonunun hazırlıklarına daha fazla önem veren Galatasaray'da transferler, transfer sezonu açılır açılmaz açıklanacak.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün özel haberine göre, transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Norveç'li sağ bek Omar Elabdellaoui ile anlaştı. Galatasaray'da yeni sezon transfer planlamaları devam ediyor. Galatasaray, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra Omar Elabdellaoui'yi de kadrosuna kattı. Sözleşmeyi imzalayan Norveçli oyuncu, Galatasaray'ın yeni sezonda formasını giyecek.

MARIANO İLE YOLLAR AYRILIYOR

Omar Elabdellaoui, yıllık 1.5 milyon Euro alacak, vergilerle birlikte Galatasaray'a maliyeti 2.1 milyon Euro olacak. Bu gelişme sonrası ise Mariano ile sezon sonunda yollar ayrılıyor ve ülkesi Brezilya'ya dönüyor.

OMAR ELABDELLAOUI KİMDİR?

Omar Elabdellaoui, 1991 yılında Norveç'te dünyaya geldi. 28 yaşında ve sağ bek oyuncusu, Manchester City'nin altyapısında başladı. Daha sonra ise sonra 2012 yılında Feyenoord'a kiralandı. Tecrübeli oyuncu Hull City ve Olympiakos formaları da giydi. Norveç Milli Takımı ile 44 maça çıkan Elabdellaoui, skor üretme başarısı gösteremedi.

Omar Elabdellaoui kimdir? Hangi takımda? Galatasaray'a mı transfer oldu? Kaç yaşında? Kariyeri