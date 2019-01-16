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  3. Galatasaray, Ozan'ı KAP'a bildirdi 

Galatasaray, Ozan'ı KAP'a bildirdi 

Galatasaray, Ozan Kabak için Alman kulübü Stuttgart ile resmi görüşmelere başladığını açıkladı.

Galatasaray, Ozan'ı KAP'a bildirdi 

Galatasaray, Ozan Kabak için Alman kulübü Stuttgart ile resmi görüşmelere başladığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın, transferi hakkında VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

DHA

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