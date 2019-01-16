Galatasaray, Ozan'ı KAP'a bildirdi
Galatasaray, Ozan Kabak için Alman kulübü Stuttgart ile resmi görüşmelere başladığını açıkladı.
Galatasaray, Ozan Kabak için Alman kulübü Stuttgart ile resmi görüşmelere başladığını açıkladı.
Sarı kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel Futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın, transferi hakkında VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
DHA
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