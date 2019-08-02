Galatasaray Panathinaikos hangi kanalda | Galatasaray Panathinaikos muhtemel 11 | Galatasaray Panathinaikos bilet

Spor dünyasında hazırlıklar tam gaz sürüyor. Özel bir maç oynayacak olan Galatasaray Panathinaikos maçı oldukça araştırılıyor. Peki Galatasaray Panathinaikos hangi kanalda? Galatasaray Panathinaikos bilet fiyatları ne kadar? İşte Galatasaray Panathinaikos muhtemel 11...

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele Spor Smart ekranlarından naklen yayınlanacak.

Galatasaray ile Panathinaikos, Avrupa kupaları tarihinde daha önce iki kez karşılaştı. Söz konusu müsabakaların ikisini de sarı-kırmızılı ekip kazandı.

Galatasaray Panathinaikos hangi kanalda

Galatasaray - Panathinaikos hazırlık maçı 3 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Yunanistan'ın aktif kulüpler arasındaki en eski tarihe sahip takımı olan Panathinaikos, 1908 yılında başkent Atina'da kuruldu. Yeşil-beyazlı kulüp, Yunanistan Ligi'nde sonuncusu 2010 yılında olmak üzere 20 kez şampiyonluğa ulaşırken Yunanistan Kupası'nı da 18 kez müzesine götürmeyi başardı.

Avrupa kupalarında ülkesi adına en başarılı sonuçlara imza atan takım olan Panathinaikos'un en iyi derecesi 1971 yılında final oynadıkları UEFA Şampiyon Kulüper Kupası'nda geldi. Macar futbol efsanesi Ferenc Puskas yönetiminde, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadı'ndaki karşılaşmada Hollandalı Rinus Michels'in teknik adamlığındaki Ajax'a 2-0 kaybeden Yunanistan temsilcisi, daha sonra aynı turnuvada 1984-1985 ve 1995-1996 sezonunda yarı final oynadı.

Yunanistan'ın aktif kulüpler arasındaki en eski tarihe sahip takımı olan Panathinaikos, 1908 yılında başkent Atina'da kuruldu. Yeşil-beyazlı kulüp, Yunanistan Ligi'nde sonuncusu 2010 yılında olmak üzere 20 kez şampiyonluğa ulaşırken Yunanistan Kupası'nı da 18 kez müzesine götürmeyi başardı.

Avrupa kupalarında ülkesi adına en başarılı sonuçlara imza atan takım olan Panathinaikos'un en iyi derecesi 1971 yılında final oynadıkları UEFA Şampiyon Kulüper Kupası'nda geldi. Macar futbol efsanesi Ferenc Puskas yönetiminde, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadı'ndaki karşılaşmada Hollandalı Rinus Michels'in teknik adamlığındaki Ajax'a 2-0 kaybeden Yunanistan temsilcisi, daha sonra aynı turnuvada 1984-1985 ve 1995-1996 sezonunda yarı final oynadı.

Galatasaray Panathinaikos muhtemel 11

Spor dünyasında hazırlıklar tam gaz sürüyor. Özel bir maç oynayacak olan Galatasaray Panathinaikos maçı oldukça araştırılıyor. Peki Galatasaray Panathinaikos hangi kanalda? Galatasaray Panathinaikos bilet fiyatları ne kadar? İşte Galatasaray Panathinaikos muhtemel 11...

Yunanistan Ligi'nde geçtiğimiz sezonu 30 maç sonunda 13 galibiyet ve sekiz beraberlikle tamamlasa da 11 puanı silindiği için puan tablosunun sekizinci sırasında kalan PAO'da teknik direktörlük görevini 1991 ila 1996 yılları arasında formasını giyen Yunan futbol adamı Giorgos Donis üstleniyor..

Galatasaray yarın Panathinaikos ile karşılaşacak Sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında 3 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de Türk Telekom Stadı'nda Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, D Smart'ın Spor Smart kanalında canlı yayınlanacak.

Galatasaray Panathinaikos bilet

Galatasaray, TFF Süper Kupa finali öncesinde son hazırlık maçını Panathinaikos ile yapacak. 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Yunan takımı ile Cumartesi günü Türk Telekom'da özel bir maç yapılacak.

Galatasaray, TFF Süper Kupa finali öncesinde son hazırlık maçını Panathinaikos ile yapacak. 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Yunan takımı ile Cumartesi günü Türk Telekom'da özel bir maç yapılacak. Saat 21.00'de başlayacak maçın biletleri 30 ile 200 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

Spor dünyasında hazırlıklar tam gaz sürüyor. Özel bir maç oynayacak olan Galatasaray Panathinaikos maçı oldukça araştırılıyor. Peki Galatasaray Panathinaikos hangi kanalda? Galatasaray Panathinaikos bilet fiyatları ne kadar? İşte Galatasaray Panathinaikos muhtemel 11...

Şampiyon Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında 3 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 21.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak özel maçta Yunanistan’ın Panathinaikos takımı ile karşılaşacak.

2019-2020 Futbol sezonunda kombine satın alan taraftarlarımız; 30.07.2019 Salı günü saat 11.00‘den, 31.07.2019 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar mevcut kombine yerini bilet olarak 10 TL’ye www.passo.com.tr ‘den satın alabilirler.

Kombine sahiplerimiz bilet satın almadığı takdirde mevcut kombine yerleri genel satışa sunulacaktır.

01.08.2019 Perşembe günü saat 11.00'den sonra genel satışa sunulacak. Passolig kartı olmayan taraftarlarımız sadece Aslanlıyol gişelerinden kağıt bilet satın alabilirler.

- Tüm kategoriler yemeksizdir. İsteyen taraftarlarımız ekstra ücret ödeyerek yiyecek-içecek satın alabilirler.

- Stat otoparkımız yalnızca sezonluk otopark kartı satın alan kombine sahiplerinin kullanımına açıktır. Bilet alan taraftarlarımız için, maçlık stad otopark kullanım hakkı bulunmamaktadır.

- Passolig Hizmet Bedeli ücrete dahildir.

- Türk Telekom Stadyumu Aslanlı yol gişeleri haftanın her günü 09.00 - 18.00 arası hizmet vermektedir.

- Beyoğlu GSStore haftanın her günü 10.00 -22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

- Size en yakın aktif satış noktalarını www.nkolay.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

- Bir taraftar Farklı T.C. Kimlik numaraları girerek 5 (beş) bilet alma hakkına sahip olacaktır. Her taraftarın passolig kartı olması zorunludur.

- Passolig kartı olan taraftarlarımız, passolig çağrı merkezinden bilet alımı ve transferini gerçekleştirebilirler.

- Passolig kartı olmayan taraftarlarımız sadece Aslanlıyol gişelerinden kağıt bilet satın alabilirler.

- 0-6 yaş ücretsizdir.

- E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. Maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (PassoLig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir.