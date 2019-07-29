Galatasaray, Panathinaikos ile hazırlık maçı yapacak
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunanistan ligi ekibi Panathinaikos ile özel maçta karşılaşacak.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunanistan ligi ekibi Panathinaikos ile özel maçta karşılaşacak.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar özel maçta Panathinaikos'u konuk edecek. Galatasaray, 7 Ağustos Çarşamba günü Akhisarspor ile oynayacağı TFF Süper Kupa maçı öncesi son ciddi hazırlık maçına Yunan ekibi karşısında çıkacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Staduyumu'ndaki mücadele, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak.
Yeşil-beyazlılar Yunanistan ligini geçen sezon 8'inci sırada tamamlamıştı.
DHA
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