Galatasaray, Panathinaikos ile hazırlık maçı yapacak Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunanistan ligi ekibi Panathinaikos ile özel maçta karşılaşacak.

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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunanistan ligi ekibi Panathinaikos ile özel maçta karşılaşacak. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar özel maçta Panathinaikos'u konuk edecek. Galatasaray, 7 Ağustos Çarşamba günü Akhisarspor ile oynayacağı TFF Süper Kupa maçı öncesi son ciddi hazırlık maçına Yunan ekibi karşısında çıkacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Staduyumu'ndaki mücadele, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Yeşil-beyazlılar Yunanistan ligini geçen sezon 8'inci sırada tamamlamıştı. DHA



