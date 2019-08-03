Galatasaray Panathinaikos'u mağlup etti

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta Yunan ekibi Panathinaikos ile karşılaştı. Sarı-Kırmızılı takım mücadeleyi 2-1 kazandı. Emre Mor ve Seri ilk kez bu maçta sarı-kırmızılı formayı giydi.

Galatasaray hazırlık maçında Ali Sami Yen Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde Yunan ekibi Panathinaikos ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Sarı-Kırmızılı takım mücadeleyi 2-1 kazandı. Galatasaray'ın gollerini 10. dakikada Adem Büyük ve 62. dakikada Ryan Donk kaydetti. Panathinaikos'un tek golünü ise Konan attı.

Galatasaray'da yeni transferler Seri ve Emre Mor ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

Galatasaray'dan 4. hazırlık maçında 2. galibiyet

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 4. özel maçını Panathinaikos ile oynadı. Bu müsabakadan önce sarı-kırmızılılar; Avusturya kampında RB Leipzig, Augsburg ve Bordeaux ile karşılaşmıştı. Cimbom, söz konusu müsabakalarda RB Leipzig ve Augsburg'a yenilirken, Bordeaux'u mağlup etmeyi başardı. İstanbul'daki Yunan ekibini 2-1 mağlup etmeyi başaran Galatasaray böylece 4. hazırlık maçında ikinci galibiyeti aldı.

Maçtan dakikalar

GOL - Adem Büyük maçın 10. dakikasında takımı 1-0 öne geçirdi.

Maçın ilk yarısı Adem Büyük'ün attığı golle 1-0 sona erdi.

Maçın ikinci yarısı başladı...

Galatasaray'da Selçuk İnan, genç oyuncular Erencan Yardımcı ve Yunus Akgün oyuna dahil oldu. Belhanda ve Adem Büyük oyundan çıkan isimler oldu.

GOL - Mariano'nun ortasında Donk maçın 62. dakikasında skoru 2-0 yaptı.

Emre Mor ve Martin Linnes golden sonra oyuna dahil oldu.

GOL - 90+2'de Konan farkı bire indiren golü kaydetti.

Mücadele Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi