Galatasaray - PSG | Canlı

Sarı-Kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında PSG ile karşılaşıyor. Galatasaray, grupta geride kalan 1 müsabakada, 1 puanla üçüncü sırada yer alırken, PSG ise 3 puanla zirvede bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon ilk maçını Belçika deplasmanında Club Brugge ile oynayan Galatasaray rakibi ile golsüz berabere kaldı. Paris Saint Germain ise ilk maçta grubun güçlü ekiplerinden Real Madrid’i evinde 3-0 yendi.

Galatasaraylılar Avrupa kupalarında çıktığı son 27 karşılaşmada sadece iki kez kazandı. Avrupa’daki son galibiyetini geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova karşısında elde eden Galatasaray, taraftarı önünde kazanarak şeytanın bacağını kırmak istiyor.

GALATASARAY - PSG

1. dakikada PSG, Angel Di Maria ile şut şansı yakaladı. Arjantinli oyuncunun vuruşu Muslera'da kaldı.

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GALATASARAY - PSG İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Falcao

PARIS SAINT GERMAIN: Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Gueye, Marquinhos, Verratti, Sarabia, Di Maria, Icardi.