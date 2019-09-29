Galatasaray PSG karşılaşmasının hakemi belli oldu!
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci haftasında oynanacak Galatasaray-Paris Saint Germain karşılaşmasını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
UEFA'nın web sitesinden açıklanan bilgiye göre, Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Tomasz Musial karşılaşmanın dördüncü hakemi olacak.
Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Pawel Gil, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da Tomasz Kwiatkowski görev alacak.
Etiketler : UEFA, Paris Saint-Germain, Hakem
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