Galatasaray - PSG maçında 11'ler belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 2'nci haftasında Galatasaray ile Paris Saint Germain arasında oynanacak maçın ilk 11'leri belli oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 2'nci haftasında Galatasaray ile Paris Saint Germain arasında oynanacak maçın ilk 11'leri belli oldu. Türk Telekom Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz üstlenecek. İki takımın ilk 11'leri şu şekilde: GALATASARAY: Muslera - Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Seri, Belhanda, Babel, Falcao PARIS SAINT-GERMAIN: Navas - Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Gueye, Veratti, Di Maria, Sarabia, Icardi Kaynak: DHA



