Galatasaray, PSG’ye karşı 3. mağlubiyetini aldı
Galatasaray, 18 yıl sonra karşılaştığı Fransız ekibi Paris Saint Germain'e yenilerek, rakibine karşı 3. mağlubiyetini aldı.
Galatasaray, 18 yıl sonra karşılaştığı Fransız ekibi Paris Saint Germain'e yenilerek, rakibine karşı 3. mağlubiyetini aldı.
Galatasaray, Fransız ekibi Paris Saint Germain ile bugüne kadar resmi maçlarda 4 kez karşı karşıya gelmişti. İki takım en son yine bir Şampiyonlar Ligi maçında 13 Mart 2001 tarihinde Fransa'da mücadele etmişti. Galatasaray ile PSG, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçıyla birlikte 5. kez rakip oldu.
Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar rakibine karşı 3. mağlubiyetini aldı.
Kaynak: İHA
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