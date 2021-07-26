Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme maçında PSV ile ile eşleşen Galatasaray geçtiğimiz hafta ilk maçını gerçekleştirdi. Etkili bir performans ortaya koyamayan ve ağır bir yenilgi alan sarı kırmızılı ekip tur umutlarını ise zora soktu. 28 Temmuz'da rövanş karşılaşmasının oynanacağı mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler Galatasaray - PSV maç biletleri satışa çıktı mı? Bilet fiyatı ne kadar, kaç TL? sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

GALATASARAY - PSV MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray'ın mucizeyi beklediği bu karşılaşmanın biletleri bugün itibariyle satışa çıktı. Sarı kırmızılı ekip resmi internet sitesinden biletlerin satışa çıktığını duyurdu. Satışlar http://passolig.com.tr üzerinden yapılacak.

Ayrıca yapılan açıklamada "2020 - 2021 sezonuna kombinesi olan taraftarların bedelsiz olarak maça katılımı için, 14 Temmuz saat 17:00’dan, 16 Temmuz saat 23:59‘a kadar, passo.com.tr hesaplarındaki rezervasyonlarım sekmesinde TCKN ve HES kodunu girerek atama yapmaları gerekmektedir. Bu tarihlerde rezervasyonlarına, TCKN. ve Hes kodlarını koltuklarına atamadıkları takdirde, koltuk boşa çıkıp, satışa sunulacaktır.

18 Temmuz Pazar saat: 14:00’da 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine; 26 Temmuz Pazartesi saat 16:00’da sadece GS Logolu passolig kartlarına satış yapılacaktır." denildi.

GALATASARAY - PSV MAÇ BİLET FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Galatasaray ile PSV arasında oynanacak maçın biletleri Passolig üzerinden satışa sunuldu. Saat 21:00'da başlayacak mücadelenin bilet fiyatları şu şekilde olacak:

Loca Fiyat: 1.000,00 ₺

1. Kategori Fiyat: 750,00 ₺

2. Kategori Fiyat: 500,00 ₺

3. Kategori Fiyat: 400,00 ₺

4. Kategori Fiyat: 200,00 ₺

5. Kategori (Kısıtlı Görüş) Fiyat: 175,00 ₺