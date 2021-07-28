Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme ilk maçı için Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşan ve rakibine 3-1 mağlup olan Galatasaray, tur umutlarını mucizelere bırakmıştı. Sarı kırmızılı ekip bu akşam rövanş karşılaşmasına çıkarak turnuvaya en azından galibiyetle veda etmek istiyor. Bu maçı izlemek isteyen sporseverler internette Galatasaray - PSV Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme maçı canlı izle | Smart Spor canlı yayın izle linki araştırıyor. İşte canlı yayın izle linki...

GALATASARAY - PSV ŞAMPİYONLAR LİGİ İKİNCİ ÖN ELEME MAÇI CANLI İZLE

Karşılaşma, 28 Temmuz 2021 Çarşamba bu akşam Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanacak. Bu mücadele saat 21.00'da başlayacak. Bu karşılaşmayı Galatasaray - PSV Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle adresindeki bağlantıdan D-Smart üyeliği satın alarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - PSV ŞAMPİYONLAR LİGİ İKİNCİ ÖN ELEME MAÇI SMART SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Galatasaray'ın zor da olsa tur için çaba sarf edeceği bu karşılaşma Smart Spor ve Smart Spor HD kanallarından yayınlanacak. Bu maçı Galatasaray - PSV Şampiyonlar Ligi Smart Spor canlı yayın izle linki adresinden D-Smart üyeliği satın alarak izleyebilirsiniz.