Geçtiğimiz sezon ligi ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanan Galatasaray Hollanda'nın PSV Eindhoven takımı ile eşleşmişti. Geçen hafta bu karşılaşmanın ilk ayağında rakibiyle karşılaşan cimbom, 5-1'lik ağır bir yenilgi alarak tur umutlarını mucizeye bıraktı. Galatasaray'ın içerde oynayacağı rövanş karşılaşmasını takip etmek isteyen sporseverler internette Galatasaray - PSV Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, Şifresiz mi? Sorularına yanıt arıyor. İşte o cevaplar...

GALATASARAY - PSV ŞAMPİYONLAR LİGİ İKİNCİ ÖN ELEME MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sarı kırmızılı ekibin zor da olsa tur için mücadele edeceği bu karşılaşma 28 Temmuz 2021 Çarşamba yarın oynanacak. Türk Telekom Arena Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele saat 21.00'da başlayacak. Cimbomun Avrupa arenasındaki bu karşılaşması Spor Smart ve Spor Smart HD kanallarından naklen yayınlanacak.

GALATASARAY - PSV ŞAMPİYONLAR LİGİ İKİNCİ ÖN ELEME MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Spor Smart ve Spor Smart HD kanallarından naklen yayınlanacak bu mücadele şifreli olarak yayınlanmaktadır. Bu karşılaşmayı izlemek için Spor Smart üyeliği satın almak gerekiyor.

Ayrıca Smart Spor HD, D Smart 77 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.