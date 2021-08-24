Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen Galatasaray'ın grup aşamalarından önce önünde 90 dakikalık bir engel bulunuyor. İlk maçı beraberlikle tamamlayan temsilcimiz rövanş mücadelesini kazanarak gruplara kalmayı hedefliyor. Peki Galatasaray - Randers UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte cevaplar...

GALATASARAY - RANDERS UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

26 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 21.00'da başlayacak. Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen cimbomun zorlu mücadelesi İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - RANDERS UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

Kazanan takımın grup aşamalarına kalmaya hak kazanacağı bu heyecan dolu karşılaşma Smart Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Smart Spor, D-Smart bünyesine bağlı şifreli bir kanal olduğu için bu maçı izlemek isteyen sporseverlerin üyelik satın alması gerekecek.

Smart Spor HD, D Smart 77 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.