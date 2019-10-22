UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Galatasaray, Real Madrid'i konuk ediyor. 22.00'de başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ile Alessandro Giallatini yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

GALATASARAY - REAL MADRİD MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Andone.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Valverde, Rodrygo, Hazard, Benzema