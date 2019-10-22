Galatasaray - Real Madrid maçı ilk 11'leri belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Galatasaray, kendi sahasında Real Madrid'i konuk ediyor. Grupta 1'er puanı bulunan Galatasaray ve Real Madrid'i karşı karşıya getiren ve bir üst tura yükselmek için kritik önem taşıyan karşılaşma Türk Telekom Stadyumu'nda saat 22:00'de başlayacak. Her iki takımın da 11'leri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Galatasaray, Real Madrid'i konuk ediyor. 22.00'de başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ile Alessandro Giallatini yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
GALATASARAY - REAL MADRİD MAÇI İLK 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Andone.
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Valverde, Rodrygo, Hazard, Benzema
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