Falcao Real Madrid maçında oynayacak mı? | Falcao son durumu | Falcao sakatlık

Radamel Falcao'nun sakatlığı sebebiyle Real Madrid maçında oynayıp oynamayacağı merak konusuydu.

Akşam saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Kolombiyalı golcü yer almadı fakat Lemina ve Feghouli takımla çalıştığı görüldü.

Bu gelişmenin ardından Radamel Falcao'nun oynamamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kolombiyalı golcünün Real Madrid ile oynanacak olan mücadelede forma giymeyeceği öğrenildi. Falcao'nun yerine forvet bölgesinde, son Sivasspor mücadelesinde iki gol birden kaydeden Florin Andone şans bulacak.

Fatih Terim Falcao'nun durumuyla ilgili, "Falcao'nun durumunda yarına kadar olağanüstü bir şey olacağını sanmıyorum ama birazdan deneyip ve konuşup bakacağız, yarın oynar mı, oynarsa ne kadar oynar.." ifadelerini kullanmıştı.