Galatasaray - Real Madrid maçında gol sesi | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray, İspanya temsilcisi Real Madrid ile sahasında karşılaşıyor.

Sarı Kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Belçika’nın Club Brugge takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi PSG'ye sahasında 1-0 yenildi. Sarı - Kırmızılı takım, grupta averajla üçüncü sırada bulunuyor.

Galatasaray Real Madrid’i mağlup edip iddiasını sürdürmek istiyor. Olası bir galibiyet Galatasaray'ı ikinci sıra ve bir üst tura yükselme hedefine bir adım daha yaklaştıracak.

GALATASARAY - REAL MADRİD MAÇINDAN DAKİKALAR

1. dakikada konuk ekip, sağ kanattan Hazard ile etkili geldi Belçikalı oyuncunun yaptığı ortada Real Madrid istediği şut şansını elde edemedi.

5. dakikada Real Madrid'de Rodrygo'nun bıraktığı topta Casemiro'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

7. dakikada Belhanda çıkarken kaybettiği topta Kroos'un ceza sahasına girerken yaptığı vuruş, savunmadan dışarı gitti.

Andone ile büyük şanslar!

10. dakikada Galatasaray'da Andone, Real Madrid kalecisi Courtois ile karşı karşıya kaldı. Rumen oyuncunun çok uygun pozisyonda yaptığı vuruşu Courtois çıkardı.

10. dakikada sağ kanattan serbest vuruşu kullanan Galatasaray'da yine Andone, bomboş pozisyonda vuruşunu yaptı Courtois köşeden topu çıkardı.

12. dakikada Nagatomo'nun uzun pasında Ryan Babel, ceza sahası içinde bomboş pozisyonda topu kontrol edemedi.

14. dakikada Real Madrid, Benzema'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda Rodrygo ile şut şansı yakaladı. Brezilyalı oyuncunun vuruşunu Muslera, rahatlıkla kontrol etti.

15. dakikada bu kez Benzema, sol kanattan etkili gelirken ceza sahası içi sol çaprazdan etkisiz bir vuruş yaptı.

GOL | Real Madrid'de Hazard ve Benzema'nın duvar pası sonrası Hazard, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. İçeri çevirdiği topta Kroos'un yaptığı vuruş, savunmaya çarparak Real Madrid'i öne geçirdi: 0-1.

23. dakikada Galatasaray'da Nagatomo'nun sol kanattan yaptığı ortada Andone'nin kafa vuruşu, üstten dışarı gitti.

28. dakikada hızlı gelişen Real Madrid atağında ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Eden Hazard'ın dönerek yaptığı vuruş kaleci Muslera'nın üstüne gitti.

29. dakikada Real Madrid'de Valverde'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

Ayrıntılar geliyor...

GALATASARAY - REAL MADRİD MAÇI 11'LERİ

Galatasaray'ın 11'i şu şekilde: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Seri, Belhanda, Babel, Andone

Galatasaray'ın yedekleri: Okan, Şener, Adem, Selçuk, Ömer, Feghouli, Emre Mor

Real Madrid'in 11'i: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Valverde; Rodrygo, Hazard, Benzema

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında 13 kez şampiyonluk yaşayarak bu alanda rekoru elinde bulunduran Real Madrid ise A Grubu’nda 2 maçta 1 puan alabildi. Eski performansından uzak bir görüntü sergileyen eflatun-beyazlı takım, averajla son sırada kaldı.

A Grubu’nun diğer maçında Club Brugge, sahasında PSG ile karşılaşacak. Galatasaray-Real Madrid müsabakasıyla aynı saatte başlayacak maç, Belçika’daki Jan Breydelstadion’da oynanacak.