Galatasaray - Real Madrid maçından notlar

- Terim'den 4 değişiklik

- Lemina ve Falcao kadroda yok

- Zidane 6 ismi değiştirdi

- Galatasaray yönetiminden dostluk yemeği

- Gençlik Ligi'nde kazanan Real Madrid

- Tribünler doldu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında Galatasaray kendi sahasında Real Madrid'i konuk etti. Saat 22.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda start alan müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetti. Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ve Alessandro Giallatini üstlendi.

TERİM'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının ligin 8'inci haftasında oynadığı Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Terim, Paris Saint-Germain maçında olduğu gibi 3'lü bir savunma hattı sahaya sürerken, Emre Mor yedek kulübesine çekildi ve Ryan Donk, Marcao ile Luyindama'nın yanına yerleşti. Beklerde Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir yerine yeniden Mariano ve Nagatomo'ya şans veren deneyimli çalıştırıcı, Ömer Bayram yerine ise Seri'ye görev verdi.

Galatasaray, Real Madrid karşısında sahaya; Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Ryan Babel ve Andone ilk 11'iyle çıktı.

LEMINA VE FALCAO KADRODA YOK

Öte yandan sakatlığı bulunan ve tedavi süreci devam eden Radamel Falcao'nun yanı sıra dün kamp kadrosunda bulunan Mario Lemina da Galatasaray'ın Real Madrid maçı kadrosuna yer almadı.

ZIDANE 6 İSMİ DEĞİŞTİRDİ

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, takımının La Liga'da oynadığı ve 1-0 mağlup olduğu Mallorca maçının ilk 11'inde 6 ismi değiştirdi.

Zidane, Odriozola, Militao, Isco, Rodriguez, Vinicius Jr. ve Jovic'i ilk 11'de sahaya sürmezken, bu isimlerin yerine Carvajal, Varane, Valverde, Kroos, Rodrygo ve Hazard'a görev verdi.

Real Madrid, Galatasaray karşısına şu ilk 11'le çıktı: "Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Valverde, Rodrygo, Hazard, Benzema."

GALATASARAY YÖNETİMİNDEN DOSTLUK YEMEĞİ

Galatasaray yönetimi, Real Madrid yöneticilerini bugün maç öncesi Türk Telekom Stadyumu'nda verdiği yemekte konuk etti. Organizasyona, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Real Madrid Başkanı Florentino Perez, iki takım yöneticileri ve UEFA yetkilileri katıldı. Yemek organizasyonunun ardından başkan Mustafa Cengiz ve başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal, Real Madrid ve UEFA yöneticilerine hatıra olarak Galatasaray Lisesi'nin tarihi kapısının maketini ve Galatasaray - Real Madrid maçını temsil eden portre hediye etti. Real Madrid Başkanı Florentino Perez ise başkan Mustafa Cengiz'e imzalı Real Madrid forması hediye etti.

GENÇLİK LİGİ'NDE KAZANAN REAL MADRID

UEFA Gençlik Ligi'nde bugün oynanan müsabakada Galatasaray, Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Real Madrid, 89'uncu dakikada kaydettiği golle sarı kırmızılı rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etti.

TRİBÜNLER DOLDU

Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi müsabakasında Türk Telekom Stadyumu tribünleri doldu. Sarı kırmızılı taraftarlar tribünlerin neredeyse tamamını doldururken, Real Madrid taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde maçı takip etti.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA