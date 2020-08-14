Galatasaray, Ryan Donk'un sözleşmesini 1 sene daha uzattı

Galatasaray'da sözleşmesi biten Ryan Donk'un geleceği merak konusu olmuştu.

Galatasaray Spor Kulübü, Ryan Donk ile tekrar anlaşarak yıldız ismi 1 sezon daha kadrosunda tuttu.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Ryan Donk'a 2020-2021 sezonu için 515 bin 750 euro garanti ücret ödeneceği belirtildi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Ryan Henk Donk’un sözleşmesi 2020-2021 futbol sezonu için uzatılmıştır.

Buna göre futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 515.750 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

Sarı-Kırmızılı kulübün paylaşımı:

Profesyonel futbolcumuz Ryan Henk Donk’un sözleşmesi 2020-2021 futbol sezonu için uzatılmıştır.



Buna göre futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 515.750 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. pic.twitter.com/540VbBUjRn — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 14, 2020

Hollandalı futbolcu, geçen sezon Galatasaray'dan 1.895.000 euro maaş alıyordu.

RYAN DONK'TAN AÇIKLAMA

Ryan Donk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Takımda olmaktan dolayı çok mutluyum. Taraftarlarımız güvende ve sağlık içerisinde olsunlar. Biliyoruz ki saha içerisinde olmasalar bile saha dışında bizleri destekliyorlar. Kendilerine dikkat etsinler ve bizleri desteklemeye devam etsinler" ifadelerini kullandı.

"DONK, GALATASARAY'A KALPTEN BAĞLI OLDUĞUNU KANITLADI"

Başkan Mustafa Cengiz ise ''Donk, Galatasaray’a kalpten bağlı olduğunu kanıtladı.'' şeklinde konuştu.