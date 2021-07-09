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  4. Galatasaray sağ bekte rotayı Rosier'e çevirdi!

Galatasaray sağ bekte rotayı Rosier'e çevirdi!

Sarı kırmızlı ekip Yedlin'in geçtiğimiz sezonki performansından memnun kalmadığı için sağ bek arayışına girmişti. Udinese'de forma giyen Larsen'i de isteyen cimbomun, bu oyuncudan istediğini alamayınca rotayı Rosier'e çevirdiği iddia edildi.

Galatasaray sağ bekte rotayı Rosier'e çevirdi!

Geçtiğimiz sezon DeAndre Yedlin'in performansından memnun kalmayan Galatasaray ekibi, o bölgedeki eksiği sezon başlamadan gidermek istiyor. Bu doğrultuda sağ bek arayışına devam eden takım Udineseli Larsen ile temasa geçmişti. Bu oyuncudan beklediği yanıtı alamayan sarı kırmızlı ekip, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Valentin Rosier'e göz kestirdi.

Galatasaray sağ bekte rotayı Rosier'e çevirdi!

5 MİLYON EURO YANITI GELDİ

Sarı kırmızılı ekip Rosier için Sporting'e oyuncunun durumunu sordu. Ancak Portekiz kulübünden 5 milyon euro yanıtı geldi.

Barış Alper Yılmaz için 1.5 milyon euro ödeyen Galatasaray'ın 3 milyon euro civarında limiti bulunuyor. Galatasaray Portekizli kulüple pazarlık yaparak oyuncunun fiyatını 3 milyon euro seviyesine indirmeyi planlıyor.

24 yaşındaki sağ bek geçen sezon Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta büyük katkı sağlamıştı. Rosier, 33 Süper Lig maçında 1 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.

Galatasaray sağ bekte rotayı Rosier'e çevirdi!

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