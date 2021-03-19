Galatasaray, şampiyonluk yarışında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor! İşte muhtemel ilk 11'ler...

Süper Lig'de 31.hafta heyecanı bu akşam oynanacak olan Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı ile devam edecek. Bu kapsamda Süper Lig'de ikinci sırada bulunan ve derbi haftasını kayıpsız geçerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını devam ettirmek isteyen sarı kırmızılılar, Karagümrük'e konuk olacak.

GALATASARAY- FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak olan müsabaka 19 Mart Cuma (bu akşam) Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu oynanacak. BeIN Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak olan maç saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Kutluhan Bilgiç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak. Maçın VAR hakemi Abdulkadir Bitigen, AVAR hakemi ise Bahattin Duran olduğu TFF tarafından duyuruldu.

GALATASARAY- FATİH KARAGÜMRÜK MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Etebo, Gedson, Feghouli, Emre Kılınç, Mohamed, Falcao.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Morozyuk, Selim Ay, Talbi, Melnjak, Dokovic, Fabricio, Boldrin, Samudio, Fernando, Skoda.

Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan Galatasaray, topladığı 61 puanla ligde ikinci basamakta yer alıyor.

GALATASARAY'DA SON DURUM

Öte yandan iki takım arasında ligin ilk yarısında Rize'de oynanan maçı, Galatasaray 4-0 kazanmıştı.

Galatasaray'da bu maçta sarı kart cezası bulunan Taylan Antalyalı forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan Ryan Donk ise maç kadrosunda yerini alabilecek.

Ayrıca sarı kırmızılı takımda 3 sarı kartı bulunan Ryan Babel, Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo ve Marcao Rizespor maçında kart görürlerse cezalı duruma düşecekleri için 32. haftada oynanacak olan Atakaş Hatayspor maçında takımlarını yalnız bırakacaklar.

ÇAYKUR RİZESPOR'UN SON DURUMU

Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 28 karşılaşmanın 7'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı, 10 maçta ise rakipleriyle berabere kaldı ve 11 maçtan ise puansız ayrıldı. Karadeniz ekibi topladığı 31 puanla averajla 14. sırada bulunuyor.

Konuk ekip Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan golcü oyuncu Loic Remy ile Godfred Donsah ve Yasin Pehlivan maç kadrosunda yer almayacak.

Çaykur Rizespor'da 3 sarı kartı sınırında bulunan Tunay Torun, Meriah, Sabo, Fernando ve Dokovic bu maçta sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 32. haftadaki Fatih Karagümrük mücadelesinde görev yapamayacak.