Galatasaray, Saracchi’yi KAP’a bildirdi
Galatasaray Kulübü, Marcelo Saracchi'nin geçici transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Galatasaray Kulübü, Marcelo Saracchi'nin geçici transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Paltformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.
Kaynak: İHA
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