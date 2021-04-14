Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurulun tarihi duyuruldu. Peki Galatasaray seçim tarihi ne zaman? | Galatasaray başkan adayları kimler? İşte ayrıntılar....

GALATASARAY SEÇİM TARİHİ NE ZAMAN?

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada 22 Mayıs Cumartesi günü 'Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı' ile seçime gidileceği belirtildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, Kulübümüzün "OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 29 Mayıs 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü Derneği

Yönetim Kurulu"

GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İşte adaylığını açıklayan ve kulislerde adı geçen başkan adayları...

EŞREF HAMAMCIOĞLU

Divan Kurulu Başkanlık görevini bırakan Eşref Hamamcıoğlu, "Ben Galatasaraylıyım, genlerimde şikayet etmek yok. Bir Galatasaraylı olarak görev ve sorumluluklarım var. Böyle hisseden herkesle birlikte yürümeye hazırım." diye konuştu.

BURAK ELMAS

Bir dönem kulüpte yöneticilik de yapan Galatasaray Divan Kurulu üyesi Burak Elmas, başkan adaylığını ve ekibinde yer alan isimleri yayınladı.

METİN ÖZTÜRK

Galatasaray Divan Kurulu üyesi Metin Öztürk, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

TUNCER HUNCA

Galatasaray Genel Kurul üyesi Tuncer Hunca, mayıs ayında yapılması planlanan başkanlık seçiminde adaylığını resmen açıkladı

ALİ FATİNOĞLU

Ali Fatinoğlu, yönetimin ilk seçim kararında adaylığını açıklamıştı ancak Mayıs'ta yapılması planlanan seçim için henüz bir açıklama yapmadı.

MUSTAFA CENGİZ

Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in de aday olacağı konuşuluyor. Bu konuda resmi açıklama yapılmadı.

CENGİZ ÖZYALÇIN

Kulüpte yöneticilik de yapan 81 yaşındaki Cengiz Özyalçın'ı 'çatı' aday olduğu konuşuluyor.