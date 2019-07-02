Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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