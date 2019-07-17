Galatasaray, Seri'yi KAP'a bildirdi
Galatasaray, Jean Michael Seri'nin kiralık olarak transferi konusunda Fulham kulübüyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray, Jean Michael Seri'nin kiralık olarak transferi konusunda Fulham kulübüyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulübün KAP'a gönderdiği bildiride şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Jean Michael Seri'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Fulham FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
DHA
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