Antalyaspor Galatasaray maç sonucu | Antalyaspor Galatasaray maç özeti

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fraport Tav Antalyaspor, Galatasaray karşı karşıya geldi.

Maçın ilk golü Antalyaspor'dan geldi. Fredy'nin 19. dakikada attığı golle Akdeniz ekibi ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Fakat maçın ikinci yarısında Galatasaray'dan peş peşe 2 gol geldi. 58. dakikada Marcelo Saracchi'nin, 65. dakikada Younès Belhanda'nın attığı goller ile Galatasaray öne geçmeyi başarsa da 90+2'de Blanco'nun attığı golle Antalyaspor - Galatasaray maçı 2-2 eşitlikle sona erdi.

Bu skorun ardından Galatasaray 56, Antalyaspor ise 45 puana yükseldi.

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇINDAN DAKİKALAR

19. dakikada ev sahibi ekip, öne geçti. Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Fredy, sağ ayağıyla gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk'un solundan ağlarla buluşturdu: 1-0.

22. dakikada Ömer Bayram'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Feghouli'nin yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla auta çıktı.

37. dakikada Doğukan Sinik'in pas verdiği Nazım Sangare'nin ceza yayının sağından şutunda, kaleci Okan Kocuk topu kontrol etti.

42. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda, kaleci Okan Kocuk'un müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

52' Fredy ile yaptığı verkaç sonrasında ceza alanında topla buluşan Eren Albayrak'ın, sol çaprazdan karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Okan Koçuk pozisyonu önlemeyi başarıyor.

58' Saracchi Galatasaray'a beraberliği getiren golü atıyor. Maçta eşitlik var. Ceza sahasının önünde Doğukan Sinik'den topu kapan Adem Büyük pasını ceza alanındaki Marcelo Saracchi'ye aktarıyor. Marcelo Saracchi'nin bekletmeden sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Ferhat Kaplan'ın yanından ağlarla buluşuyor.

65' Belhanda'nın penaltıdan attığı golle Galatasaray maçta 2-1 öne geçti.

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 34. ve son haftasının açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen hafta Göztepe ile oynanan maça ilk 11'de başlayan Ömer Bayram'ı yedeğe çekti.

Hafta içinde takımdan ayrılan Mariano Filho'nun yerine de kadroda mecburi değişikliğe giden tecrübeli teknik adam, Ömer Bayram ve Mariano'nun yerine Martin Linnes ve Taylan Antalyalı'ya ilk 11'de şans verdi.

Sarı-kırmızılı takım, Okan Kocuk, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Taylan Antalyalı, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba ve Adem Büyük 11'i ile sahaya çıktı.

FATİH TERİM, 900. KEZ GALATASARAY İÇİN SAHAYA ÇIKTI

Bu arada, 46 yıl önce sarı-kırmızılılara ilk imzasını atan Fatih Terim, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde 900. kez Galatasaray için sahaya çıktı.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ise geçen haftaki MKE Ankaragücü mücadelesinin ilk 11'ine göre zorunlu olarak tek değişikliğe gitti.

Tuna, kart cezalısı Yekta Kurtuluş'un yerine Fredy'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Akdeniz temsilcisinde Galatasaray maçında ilk 11'de Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Veysel Sarı, Kudriashov, Nazım Sangare, Ufuk Akyol, Fredy, Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik, Amilton ve Jahovic görev aldı.