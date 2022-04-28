Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 35.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Galatasaray – Sivasspor maçı canlı izle | Galatasaray – Sivasspor maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

GALATASARAY – SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasındaki Galatasaray - Demir Grup Sivasspor maçı 1 Mayıs 2022 Pazar günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanıyor. Saa 20.30'da başlayan maçı hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Mustafa Sönmez yapıyor.

GALATASARAY – SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY – SİVASSPOR MAÇI BEIN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasındaki Galatasaray - Demir Grup Sivasspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY – SİVASSPOR MAÇI BEIN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

GALATASARAY İLK 11

1. NESTOR FERNANDO MUSLERA

4. TAYLAN ANTALYALI

6. PATRICK JOHN MINGUEL VAN AANHOLT

7. MUHAMMED KEREM AKTÜRKOĞLU

8. RYAN GUNO BABEL

15. ERICK ANTONIO PULGAR FARFAN

18. BAFETIBI GOMIS

25. VICTOR ENOK NELLSON

54. EMRE KILINÇ

88. SEMİH KAYA

93. SACHA BOEY

SİVASSPOR İLK 11

35. ALİ ŞAŞAL VURAL

77. AHMET OĞUZ

4. AARON CHRISTOPHER BILLY ONDELE APPINDANGOYE

88. CANER OSMANPAŞA

3. UĞUR ÇİFTÇİ

37. HAKAN ARSLAN

23. FREDRIK STENSOE ULVESTAD

76. FAYCAL FAJR

17. ERDOĞAN YEŞİLYURT

7. MAX ALAIN GRADEL

9. MUSTAPHA YATABARE