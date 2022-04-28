Galatasaray – Sivasspor maçı canlı izle | Galatasaray – Sivasspor maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasında Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Galatasaray – Sivasspor maçı canlı izle | Galatasaray – Sivasspor maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 35.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Galatasaray – Sivasspor maçı canlı izle | Galatasaray – Sivasspor maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...
GALATASARAY – SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasındaki Galatasaray - Demir Grup Sivasspor maçı 1 Mayıs 2022 Pazar günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanıyor. Saa 20.30'da başlayan maçı hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Mustafa Sönmez yapıyor.
GALATASARAY – SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE
GALATASARAY – SİVASSPOR MAÇI BEIN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasındaki Galatasaray - Demir Grup Sivasspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
GALATASARAY – SİVASSPOR MAÇI BEIN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
GALATASARAY İLK 11
1. NESTOR FERNANDO MUSLERA
4. TAYLAN ANTALYALI
6. PATRICK JOHN MINGUEL VAN AANHOLT
7. MUHAMMED KEREM AKTÜRKOĞLU
8. RYAN GUNO BABEL
15. ERICK ANTONIO PULGAR FARFAN
18. BAFETIBI GOMIS
25. VICTOR ENOK NELLSON
54. EMRE KILINÇ
88. SEMİH KAYA
93. SACHA BOEY
SİVASSPOR İLK 11
35. ALİ ŞAŞAL VURAL
77. AHMET OĞUZ
4. AARON CHRISTOPHER BILLY ONDELE APPINDANGOYE
88. CANER OSMANPAŞA
3. UĞUR ÇİFTÇİ
37. HAKAN ARSLAN
23. FREDRIK STENSOE ULVESTAD
76. FAYCAL FAJR
17. ERDOĞAN YEŞİLYURT
7. MAX ALAIN GRADEL
9. MUSTAPHA YATABARE