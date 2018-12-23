Galatasaray - Sivasspor maçı kaç kaç bitti? İşte maç skoru ve maçtan dakikalar

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. ve ilk yarının son haftasında bu akşam Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadında oynanan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor. Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor'u ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele 2-2 beraberlik ile devam ediyor. Peki GS - Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray - Sivasspor maç skoru ve maçtan dakikalar haberimizde...

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GALATASARAY 4 - 2 SİVASSPOR

90' Yorum

Hakem Halil Umut Meler tarafından maçın sonuna en az 5 dakikalık oynanmamış süre ekleniyor.

90' Engellenen şut

Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Sergiy Rybalka ceza sahası içine ortasını yapıyor. Savunma oyuncularının uzaklaştırmaya çalıştığı topa hareketlenen Hakan Arslan ceza sahası yayı içinden şutunu çekiyor ancak bu top savunma oyuncularından geri dönüyor.

89' Oyuncu değişikliği

Demir Grup Sivasspor üçüncü ve son oyuncu değişikliğini yapıyor. Emre Kılınç çıkıyor ve yerini Erdoğan Yeşilyurt'a bırakıyor.

88' Korner

Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Robinho ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu ön direkte savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

87' Korner

Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Sergiy Rybalka ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

87' Oyuncu değişikliği

Galatasaray ikinci oyuncu değişikliğini yapıyor. Younes Belhanda çıkıyor ve yerini Ryan Donk'a bırakıyor.

83' Başarısız şut

Ceza sahası yayı önünde topla buluşan Robinho kaleyi görüyor ve şutunu gönderiyor. Bu top kalenin üzerinden farklı şekilde dışarı çıkıyor.

82' Engellenen şut

Ceza sahası dışı sağ çaprazda kısa pasla topla buluşan Sofiane Feghouli topu sağına çekiyor ve şutunu kaleye göndermek istiyor. Bu top savunma oyuncularından geri dönüyor.

79' Başarılı şut

Sol kanatta topla ilerleyen Garry Rodrigues ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye şutunu çekiyor. Kaleci Tolgahan Acar yatarak bu topu iki hamlede kontrol ediyor.

77' Oyuncu değişikliği

Demir Grup Sivasspor ikinci oyuncu değişikliğini yapıyor. Delvin Ndinga çıkıyor ve yerini Arouna Kone'ye bırakıyor.

76' Başarısız şut

Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Sergiy Rybalka ceza sahası içine ortasını yapıyor. Ön direkte bu topa hareketlenen Delvin Ndinga kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top kalenin yanından dışarı çıkıyor.

75' Oyuncu değişikliği

Galatasaray ilk oyuncu değişikliğini yapıyor. Eren Derdiyok çıkıyor ve yerini Garry Rodrigues'e bırakıyor.

74' Direk

Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Sofiane Feghouli ceza sahası içine ortasını yapıyor. Eren Derdiyok'un altıpas içinde arkaya çevirdiği topa hareketlenen Fernando Reges kafa vuruşunu yapıyor. Bu top üst direğe çarpıyor ardından çizgide sekiyor ve kaleci Tolgahan Acar'ın müdahalesinde top kısa düşüyor. Bu topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

73' Korner

Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Sofiane Feghouli bu duran topu paslaşarak kullanıyor.

72' Başarısız şut

Sol kanatta kısa pasla topla buluşan Robinho ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top farklı şekilde dışarı çıkıyor.

70' Oyuncu değişikliği

Demir Grup Sivasspor ilk oyuncu değişikliğini yapıyor. Gabriel Torje çıkıyor ve yerini Sergiy Rybalka'ya bırakıyor.

69' Asist

Golün pasını veren oyuncu Younes Belhanda oluyor.

69' Gol

GOOOLL!! Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Mariano Filho ceza sahası içine ortasını yapıyor. Ceza sahası içi sağ çaprazda altıpasın hemen önünde Younes Belhanda bu topu arka direğe çeviriyor. Eren Derdiyok'un bacaklarının arasından geçen topu kontrol eden Henry Onyekuru vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Galatasaray, Henry Onyekuru'nun golüyle skoru 4-2'ye taşıyor.

66' Başarısız şut

Sol kanatta topla ilerleyen Younes Belhanda ceza sahası dışından kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top farklı şekilde dışarı çıkıyor.

65' Başarılı şut

Sağ kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Hakan Arslan ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleye şutunu göndermek istiyor ancak bu topu kaleci Fernando Muslera kalesinden uzaklaşarak müdahalesiyle tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

63' Sarı kart

Fernando Reges, Emre Kılınç'a orta alanda yaptığı sert müdahale sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

62' Serbest vuruş

Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Gabriel Torje ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu top kaleci Fernando Muslera'nın kontrolünde kalıyor.

60' Başarısız şut

Sağ kanatta kısa pasla topla buluşan Sofiane Feghouli ceza sahası dışı sağ çaprazdan yerden şutunu gönderiyor ancak bu top kalenin yanından dışarı çıkıyor.

58' Korner

Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Sofiane Feghouli ceza sahası içine ortasını yapıyor. Ön direkte takım arkadaşlarının doldurduğu topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

57' Serbest vuruş

Ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Maicon Roque kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top savunma oyuncularına çarpıp kornere gidiyor.

55' Sarı kart

David Braz, Sofiane Feghouli'ye yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

51' Asist

Golün pasını veren oyuncu Fernando Reges oluyor.

51' Gol

GOOOLL!! Orta alandan Fernando Reges'in ara pasına hareketlenen Henry Onyekuru ceza sahası içinde topla buluşuyor ve sol ayağıyla dokunuşunu yapıyor topu ağlarla buluşturuyor. Galatasaray, Henry Onyekuru'nun golüyle skoru 3-2'ye taşıyor.

45' Yorum

Hakem Halil Umut Meler ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor. İlk yarı 2-2'lik skor ile sona eriyor ve taraflar soyunma odasına beraberlikle giriyor.

45' Başarılı şut

Sağ kanatta kısa pasla topla buluşan Gabriel Torje ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top kaleci Fernando Muslera'nın kontrolünde kalıyor.

45' Korner

Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Younes Belhanda ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu pozisyon ceza sahası içinde yapılan faul gerekçesiyle duruyor.

45' Engellenen şut

Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içine atılan kısa pasla buluşan Henry Onyekuru ceza sahası içi sol çaprazdan kaleye şutunu göndermek istiyor ancak bu top savunma oyuncusuna çarpıp kornere gidiyor.

45' Başarılı şut

Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Gabriel Torje ceza sahası içine ortasını yapıyor. Savunma oyuncularının kafa ile uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Emre Kılınç ceza sahası yayı içinden kaleye şutunu gönderiyor. Kaleci Fernando Muslera bu topu kolayca kontrol ediyor.

45' Yorum

İlk yarının sonuna en az 5 dakikalık oynanmamış süre ekleniyor.

43' Korner

Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Younes Belhanda ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu top dışarıdan oyun alanına geldiği gerekçesiyle oyun duruyor.

41' Asist

Golün pasını veren oyuncu Douglas oluyor.

41' Gol

GOOOLL!! Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Douglas kısa pasını Robinho'ya gönderiyor. Ceza sahası yayı önünde bu topla buluşan Robinho ceza sahası yayı içine girer girmez şutunu gönderiyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Demir Grup Sivasspor, Robinho'nun golüyle 2-2'lik beraberliği yakalıyor.

39' Başarılı şut

Savunma oyuncularından seken topu takip eden Hakan Arslan kaleye şutunu çekiyor ancak seken bu top kaleci Fernando Muslera'nın kontrolünde kalıyor.

35' Başarısız şut

Sol kanattan gelişen atakta Henry Onyekuru'nun pasıyla topla buluşan Fernando Reges ceza sahası yayı önünden kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top kalenin üzerinden farklı şekilde dışarı çıkıyor.

35' Başarısız orta

Sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Uğur Çiftçi ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

30' Asist

Golün pasını veren oyuncu Badou Ndiaye oluyor.

30' Gol

GOOOLL!! Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Younes Belhanda ceza sahası içine ortasını yapıyor. Savunma oyuncuları bu topu kafa ile uzaklaştırmak istiyor. Ceza sahası yayı önünde bu topla buluşan Badou Ndiaye kısa pasını Sofiane Feghouli'ye gönderiyor. Altıpasın hemen sağından Sofiane Feghouli vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Galatasaray, Sofiane Feghouli'nin golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor.

29' Engellenen şut

Sağ kanattan gelişen atakta Mariano Filho ceza sahası içine ortasını yapıyor. Arka direkte bu topa hareketlenen Yuto Nagatomo vuruşunu yapıyor ancak bu top savunma oyuncularına çarpıp kornere gidiyor.

27' Başarısız şut

Sol kanattan gelişen atakta Robinho'nun savunma arkasına attığı topla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Muhammet Demir kaleye şutunu göndermek istiyor ancak bu top kalenin hemen yanından dışarı çıkıyor.

25' Başarısız şut

Ceza sahası dışı sağ çaprazda savunmadan seken topla buluşan Hakan Arslan gelişine şutunu göndermek istiyor ancak bu top kalenin hemen yanından dışarı çıkıyor.

23' Sarı kart

Mariano Filho, Emre Kılınç'a sol kanatta yaptığı sert müdahale sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

20' Penaltı golü

GOOOLL!! Penaltı atışı için topun başına geçen Eren Derdiyok kalecinin soluna şutunu gönderiyor ve topla kaleciyi farklı köşelere gönderiyor. Galatasaray, Eren Derdiyok'un penaltı golüyle 1-1'lik beraberliği yakalıyor.

20' Penaltı vuruşu

Penaltı atışını kullanmak için topun başına Eren Derdiyok geçiyor.

19' Sarı kart

Uğur Çiftçi, Younes Belhanda'ya ceza sahası içinde yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

18' Faul

Uğur Çiftçi, Younes Belhanda'nın ceza sahası içinde ayağına basarak yerde bırakıyor ve penaltıya sebebiyet veriyor.

13' Başarısız orta

Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Mariano Filho ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

12' Ofsayt

Savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Emre Kılınç için ofsayt bayrağı kalkıyor.

9' Asist

Golün pasını veren oyuncu Douglas oluyor.

9' Gol

GOOOLL!! Hızlı gelişen atakta kaptırılan topla buluşan Douglas ceza sahası dışı sağ çaprazdan pasını Robinho'ya gönderiyor. Ceza sahası içinde topla buluşan Robinho penaltı noktasının hemen yanından kaleye vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Demir Grup Sivasspor, Robinho'nun golüyle 1-0 öne geçiyor.

7' Başarısız şut

Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Sofiane Feghouli ceza sahası içine ortasını yapıyor. Bu topa hareketlenen Eren Derdiyok kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top yandan dışarı çıkıyor.

3' Korner

Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Younes Belhanda ceza sahası içine ortasını yapmak istiyor ancak bu top dışarıdan oyun alanına geldiği gerekçesiyle oyun duruyor.

1' Yorum

Hakem Halil Umut Meler maçı başlatan düdüğünü çalıyor. Konuk ekip Demir Grup Sivasspor maça başlayan taraf oluyor.

İŞTE İLK 11'LER

GALATASARAY:

Muslera, Mariano, Maicon, Ozan, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Henry, Eren Derdiyok

DEMİR GRUP SİVASSPOR:

Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, David Braz, Uğur, Ndinga, Hakan Arslan, Torje, Robinho, Emre Kılınç, Muhammet Demir