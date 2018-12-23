Galatasaray - Sivasspor maçı kaç kaç bitti? İşte maç skoru ve maçtan dakikalar
Galatasaray - Sivasspor maçının canlı anlatımı burada! Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor'u ağırlıyor. Peki GS - Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Galatasaray 4-2 kazandı.Galatasaray - Sivasspor maç skoru ve maçtan dakikalar haberimizde...
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. ve ilk yarının son haftasında bu akşam Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadında oynanan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor. Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor'u ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele 2-2 beraberlik ile devam ediyor. Peki GS - Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray - Sivasspor maç skoru ve maçtan dakikalar haberimizde...
CANLI ANLATIM
GALATASARAY 4 - 2 SİVASSPOR
90' Yorum
Hakem Halil Umut Meler tarafından maçın sonuna en az 5 dakikalık oynanmamış süre ekleniyor.
90' Engellenen şut
Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Sergiy Rybalka ceza sahası içine ortasını yapıyor. Savunma oyuncularının uzaklaştırmaya çalıştığı topa hareketlenen Hakan Arslan ceza sahası yayı içinden şutunu çekiyor ancak bu top savunma oyuncularından geri dönüyor.
89' Oyuncu değişikliği
Demir Grup Sivasspor üçüncü ve son oyuncu değişikliğini yapıyor. Emre Kılınç çıkıyor ve yerini Erdoğan Yeşilyurt'a bırakıyor.
88' Korner
Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Robinho ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu ön direkte savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.
87' Korner
Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Sergiy Rybalka ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.
87' Oyuncu değişikliği
Galatasaray ikinci oyuncu değişikliğini yapıyor. Younes Belhanda çıkıyor ve yerini Ryan Donk'a bırakıyor.
83' Başarısız şut
Ceza sahası yayı önünde topla buluşan Robinho kaleyi görüyor ve şutunu gönderiyor. Bu top kalenin üzerinden farklı şekilde dışarı çıkıyor.
82' Engellenen şut
Ceza sahası dışı sağ çaprazda kısa pasla topla buluşan Sofiane Feghouli topu sağına çekiyor ve şutunu kaleye göndermek istiyor. Bu top savunma oyuncularından geri dönüyor.
79' Başarılı şut
Sol kanatta topla ilerleyen Garry Rodrigues ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye şutunu çekiyor. Kaleci Tolgahan Acar yatarak bu topu iki hamlede kontrol ediyor.
77' Oyuncu değişikliği
Demir Grup Sivasspor ikinci oyuncu değişikliğini yapıyor. Delvin Ndinga çıkıyor ve yerini Arouna Kone'ye bırakıyor.
76' Başarısız şut
Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Sergiy Rybalka ceza sahası içine ortasını yapıyor. Ön direkte bu topa hareketlenen Delvin Ndinga kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top kalenin yanından dışarı çıkıyor.
75' Oyuncu değişikliği
Galatasaray ilk oyuncu değişikliğini yapıyor. Eren Derdiyok çıkıyor ve yerini Garry Rodrigues'e bırakıyor.
74' Direk
Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Sofiane Feghouli ceza sahası içine ortasını yapıyor. Eren Derdiyok'un altıpas içinde arkaya çevirdiği topa hareketlenen Fernando Reges kafa vuruşunu yapıyor. Bu top üst direğe çarpıyor ardından çizgide sekiyor ve kaleci Tolgahan Acar'ın müdahalesinde top kısa düşüyor. Bu topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.
73' Korner
Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Sofiane Feghouli bu duran topu paslaşarak kullanıyor.
72' Başarısız şut
Sol kanatta kısa pasla topla buluşan Robinho ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top farklı şekilde dışarı çıkıyor.
70' Oyuncu değişikliği
Demir Grup Sivasspor ilk oyuncu değişikliğini yapıyor. Gabriel Torje çıkıyor ve yerini Sergiy Rybalka'ya bırakıyor.
69' Asist
Golün pasını veren oyuncu Younes Belhanda oluyor.
69' Gol
GOOOLL!! Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Mariano Filho ceza sahası içine ortasını yapıyor. Ceza sahası içi sağ çaprazda altıpasın hemen önünde Younes Belhanda bu topu arka direğe çeviriyor. Eren Derdiyok'un bacaklarının arasından geçen topu kontrol eden Henry Onyekuru vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Galatasaray, Henry Onyekuru'nun golüyle skoru 4-2'ye taşıyor.
66' Başarısız şut
Sol kanatta topla ilerleyen Younes Belhanda ceza sahası dışından kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top farklı şekilde dışarı çıkıyor.
65' Başarılı şut
Sağ kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Hakan Arslan ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleye şutunu göndermek istiyor ancak bu topu kaleci Fernando Muslera kalesinden uzaklaşarak müdahalesiyle tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.
63' Sarı kart
Fernando Reges, Emre Kılınç'a orta alanda yaptığı sert müdahale sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.
62' Serbest vuruş
Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Gabriel Torje ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu top kaleci Fernando Muslera'nın kontrolünde kalıyor.
60' Başarısız şut
Sağ kanatta kısa pasla topla buluşan Sofiane Feghouli ceza sahası dışı sağ çaprazdan yerden şutunu gönderiyor ancak bu top kalenin yanından dışarı çıkıyor.
58' Korner
Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Sofiane Feghouli ceza sahası içine ortasını yapıyor. Ön direkte takım arkadaşlarının doldurduğu topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.
57' Serbest vuruş
Ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Maicon Roque kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top savunma oyuncularına çarpıp kornere gidiyor.
55' Sarı kart
David Braz, Sofiane Feghouli'ye yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.
51' Asist
Golün pasını veren oyuncu Fernando Reges oluyor.
51' Gol
GOOOLL!! Orta alandan Fernando Reges'in ara pasına hareketlenen Henry Onyekuru ceza sahası içinde topla buluşuyor ve sol ayağıyla dokunuşunu yapıyor topu ağlarla buluşturuyor. Galatasaray, Henry Onyekuru'nun golüyle skoru 3-2'ye taşıyor.
45' Yorum
Hakem Halil Umut Meler ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor. İlk yarı 2-2'lik skor ile sona eriyor ve taraflar soyunma odasına beraberlikle giriyor.
45' Başarılı şut
Sağ kanatta kısa pasla topla buluşan Gabriel Torje ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top kaleci Fernando Muslera'nın kontrolünde kalıyor.
45' Korner
Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Younes Belhanda ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu pozisyon ceza sahası içinde yapılan faul gerekçesiyle duruyor.
45' Engellenen şut
Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içine atılan kısa pasla buluşan Henry Onyekuru ceza sahası içi sol çaprazdan kaleye şutunu göndermek istiyor ancak bu top savunma oyuncusuna çarpıp kornere gidiyor.
45' Başarılı şut
Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Gabriel Torje ceza sahası içine ortasını yapıyor. Savunma oyuncularının kafa ile uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Emre Kılınç ceza sahası yayı içinden kaleye şutunu gönderiyor. Kaleci Fernando Muslera bu topu kolayca kontrol ediyor.
45' Yorum
İlk yarının sonuna en az 5 dakikalık oynanmamış süre ekleniyor.
43' Korner
Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Younes Belhanda ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu top dışarıdan oyun alanına geldiği gerekçesiyle oyun duruyor.
41' Asist
Golün pasını veren oyuncu Douglas oluyor.
41' Gol
GOOOLL!! Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Douglas kısa pasını Robinho'ya gönderiyor. Ceza sahası yayı önünde bu topla buluşan Robinho ceza sahası yayı içine girer girmez şutunu gönderiyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Demir Grup Sivasspor, Robinho'nun golüyle 2-2'lik beraberliği yakalıyor.
39' Başarılı şut
Savunma oyuncularından seken topu takip eden Hakan Arslan kaleye şutunu çekiyor ancak seken bu top kaleci Fernando Muslera'nın kontrolünde kalıyor.
35' Başarısız şut
Sol kanattan gelişen atakta Henry Onyekuru'nun pasıyla topla buluşan Fernando Reges ceza sahası yayı önünden kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top kalenin üzerinden farklı şekilde dışarı çıkıyor.
35' Başarısız orta
Sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Uğur Çiftçi ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.
30' Asist
Golün pasını veren oyuncu Badou Ndiaye oluyor.
30' Gol
GOOOLL!! Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Younes Belhanda ceza sahası içine ortasını yapıyor. Savunma oyuncuları bu topu kafa ile uzaklaştırmak istiyor. Ceza sahası yayı önünde bu topla buluşan Badou Ndiaye kısa pasını Sofiane Feghouli'ye gönderiyor. Altıpasın hemen sağından Sofiane Feghouli vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Galatasaray, Sofiane Feghouli'nin golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor.
29' Engellenen şut
Sağ kanattan gelişen atakta Mariano Filho ceza sahası içine ortasını yapıyor. Arka direkte bu topa hareketlenen Yuto Nagatomo vuruşunu yapıyor ancak bu top savunma oyuncularına çarpıp kornere gidiyor.
27' Başarısız şut
Sol kanattan gelişen atakta Robinho'nun savunma arkasına attığı topla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Muhammet Demir kaleye şutunu göndermek istiyor ancak bu top kalenin hemen yanından dışarı çıkıyor.
25' Başarısız şut
Ceza sahası dışı sağ çaprazda savunmadan seken topla buluşan Hakan Arslan gelişine şutunu göndermek istiyor ancak bu top kalenin hemen yanından dışarı çıkıyor.
23' Sarı kart
Mariano Filho, Emre Kılınç'a sol kanatta yaptığı sert müdahale sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.
20' Penaltı golü
GOOOLL!! Penaltı atışı için topun başına geçen Eren Derdiyok kalecinin soluna şutunu gönderiyor ve topla kaleciyi farklı köşelere gönderiyor. Galatasaray, Eren Derdiyok'un penaltı golüyle 1-1'lik beraberliği yakalıyor.
20' Penaltı vuruşu
Penaltı atışını kullanmak için topun başına Eren Derdiyok geçiyor.
19' Sarı kart
Uğur Çiftçi, Younes Belhanda'ya ceza sahası içinde yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.
18' Faul
Uğur Çiftçi, Younes Belhanda'nın ceza sahası içinde ayağına basarak yerde bırakıyor ve penaltıya sebebiyet veriyor.
13' Başarısız orta
Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Mariano Filho ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.
12' Ofsayt
Savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Emre Kılınç için ofsayt bayrağı kalkıyor.
9' Asist
Golün pasını veren oyuncu Douglas oluyor.
9' Gol
GOOOLL!! Hızlı gelişen atakta kaptırılan topla buluşan Douglas ceza sahası dışı sağ çaprazdan pasını Robinho'ya gönderiyor. Ceza sahası içinde topla buluşan Robinho penaltı noktasının hemen yanından kaleye vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Demir Grup Sivasspor, Robinho'nun golüyle 1-0 öne geçiyor.
7' Başarısız şut
Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Sofiane Feghouli ceza sahası içine ortasını yapıyor. Bu topa hareketlenen Eren Derdiyok kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top yandan dışarı çıkıyor.
3' Korner
Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Younes Belhanda ceza sahası içine ortasını yapmak istiyor ancak bu top dışarıdan oyun alanına geldiği gerekçesiyle oyun duruyor.
1' Yorum
Hakem Halil Umut Meler maçı başlatan düdüğünü çalıyor. Konuk ekip Demir Grup Sivasspor maça başlayan taraf oluyor.
İŞTE İLK 11'LER
GALATASARAY:
Muslera, Mariano, Maicon, Ozan, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Henry, Eren Derdiyok
DEMİR GRUP SİVASSPOR:
Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, David Braz, Uğur, Ndinga, Hakan Arslan, Torje, Robinho, Emre Kılınç, Muhammet Demir
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