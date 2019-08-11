Galatasaray son hazırlık maçında mağlup

Fiorentina - Galatasaray: 4-1

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki son hazırlık maçında Fiorentina'ya 4-1 mağlup oldu.

Fiorentina ile Galatasaray, İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim karşılaşmaya; Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Seri, Feghouli, Belhanda, Jimmy Durmaz ve Diagne ilk 11'iyle başladı.

Mücadelede gol perdesini Fiorentina açtı. 42'nci dakikada Kevin Prince Boateng, penaltıdan kaydettiği gol ile takımını 1-0 öne geçirdi. 45+3'üncü dakikada Ricardo Sottil ile farkı ikiye çıkartan İtalyan ekibi, soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Emre Mor, 50'nci dakikada farkı bire indirdi: 2-1. 61'te Benassi ve 83'te Simeone ile üst üste goller bulan Fiorentina, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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DHA