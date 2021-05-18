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Galatasaray Spor Kulübü'nden 'Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı' açıklaması

Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi Twitter hesabında Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısına ilişkin açıklama yapıldı.

Galatasaray Spor Kulübü'nden 'Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı' açıklaması

Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi Twitter hesabında Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısına ilişkin açıklama yapıldı.

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Derneğimizin 18.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar gereği, Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün “OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" yasal koşullar çerçevesinde, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü Derneği
Yönetim Kurulu

Gündem

Açılış,
Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşması,
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi,
Seçimler;
Kulüp Başkanı
Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri 
Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri 
Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri
Sicil Kurulu asıl ve yedek üyeleri   
Kapanış"

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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