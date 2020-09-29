Bu sezon geçtiğimiz sezona göre transferde ayakları yere basacak şekilde ilerlemek isteyen Galatasaray, kiralık ve yaşı ilerlemiş oyuncuların yanı sıra genç ve maliyeti düşük oyuncuların peşinde. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar için Bulgar basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Levski Sofya forması giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Stanislav Ivanov ile görüşmelere başladığı iddia edilen Cimbomun transferi kısa sürede bitirmesi bekleniyor.

Bulgar basınında yer alan habere göre, oyuncuya verilecek bonservis bedeli de belli oldu. Habere göre, Levski Sofya ile 700 bin Euro'ya anlaşan Galatasaray, yakında transferi bitirecek. Fatih Terim'in de onay verdiği söylenen genç oyuncu için bir Alman kulübünün de devreye girdiği ancak bu transferde Galatasaray'ın başarılı olduğu söylendi.

STANISLAV IVANOV KİMDİR?

16 Nisan 1999 tarihinde Bulgaristan'ın Gabrovo şehrinde dünyaya gelen Stanislav Ivanov, kanat forvet olarak görev alıyor.

Çift ayaklı olması nedeniyle her iki kanatta da görev alabilen Ivanov, şimdiye dek 73 müsabakada rol aldı ve 12 gol 13 asistle oynadı.