Galatasaray, Steven Nzonzi'nin sözleşmesini feshetti

Sarı Kırmzıılı Kulüp, Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes ile anlaşmaya varan Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshetti.

Fatih Terim'in kadro dışı bıraktığı Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedilmesine ilişkin Galatasaray'dan açıklama yapıldı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"Steven Nzonzi ve Kulübü A.S. Roma S.P.A. ile Şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Buna göre oyuncuya ve kulübüne 2019/2020 sezonunun kalanına istinaden herhangi bir ücret ödenmeyecektir"

Sezon başında Roma'dan kiralanan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu toplamda 15 maça çıkarken 1 asist yapmıştı.

STEVEN NZONZİ KİMDİR?

Tam adı Steven Nkemboanza Mike Christopher Nzonzi olan oyuncu 15 Aralık 1988 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Futbol kariyerine Amiens'te başlayan Nzonzi, 2009'da Blackburn Rovers'a transfer oldu.

Takımdaki başarılı performansının ardından, 2012 yılında Premier Lig ekibi Stoke City'ye transfer oldu.

2015'te 8 milyon Euro bedelli La Liga ekibi Sevilla'ya imza attı. Buradaki ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi Kupasını kazanma başarısını gösterdi.

3 sezon boyunca Sevilla formasını başarı ile giyen Nzonzi, geçen sezonun başında İtalyan ekibi Roma'ya transfer oldu. Roma kulübü Sevilla'ya bu transfer için 27 milyon Euro bonservis ödedi. Başarılı oyuncu 2018 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nda yer aldı ve kupayı kazandı.