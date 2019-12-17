Tuzlaspor Galatasaray maç sonucu | Tuzlaspor Galatasaray maç özeti

Galatasaray ilk maçta aldıkları 2-0'lık mağlubiyeti tersine çevirmeyi amaçladı. Tuzlaspor ise Galatasaray'ı kupanın dışında bırakarak tarih yazmak istedi. Sarı-Kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a konuk oldu. Galatasaray sahadan, 10. dakikada Nagatomo'nun, 16. dakikada Falcao'nun , 45+1'de ise Feghouli'nin 90+2'de ise Belhanda'nın attığı gollerle 4-0 üstünlükle ayrıldı.

TUZLASPOR GALATASARAY MAÇINDAN DAKİKALAR

7' Sol kanattan gelen ortaya penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Radamel Falcao kafa vuruşunu yapıyor ancak az farkla top dışarı çıkıyor.

10' GOL! Galatasaray Nagatomo'nun golüyle maçta 1-0 öne geçti.

Ceza sahası içi sol çaprazından Ömer Bayram'ın şutu savunmadan geri geliyor, ceza sahası ön çizgisine yakın konumda bulunan Yuto Nagatomo topu önünde buluyor ve gelişine vuruyor top ağlarla buluşuyor.

16' GOL! Galatasaray Radamel Falcao'nun attığı golle skoru 2-0 yaptı.

Selçuk İnan sağ kanada uzun bir top gönderiyor, topla buluşan Sofiane Feghouli ceza sahası içi sağ çizgisinden altıpas içerisine ortalıyor, Radamel Falcao ayak içiyle dokunuyor ve topu ağlara gönderiyor.

29' Younes Belhanda yay üzerinden gelişine vuruyor, Gökcan Kaya çizgi üzerinde topu çıkarmayı başarıyor.

45+1' Sofiane Feghouli Galatasaray'ı 3-0 öne geçirdi.

Taylan Antalyalı altıpas sağ çizgisinden son çizgiye kadar iniyor altıpas ön çizgisine yakın yerde bulunan Sofiane Feghouli'ye aktarıyor ve Sofiane Feghouli ayak içi bir vuruşla topu ağlara gönderiyor.

50' Mariano sağ kanattan ortalıyor ancak topa hareketlenen Taylan Antalyalı ofsayta yakalanıyor.

70'inci dakikada Ömer Bayram'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Falcao'nun dönerek şutunda meşin yuvarlak defansa çarparak kornere gitti.

81'inci dakikada Jimmy Durmaz'ın arapasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Feghouli'nin sert şutunu kaleci Bayram kurtardı.

88'inci dakikada Taylan'ın kafayla indirdiği topla buluşan Feghouli'nin bekletmeden şutunu kaleci Bayram son anda kornere çeldi.

90+2'nci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Belhanda, rakiplerini geçerek ceza sahası içerisine girdi. Topu düzelterek çektiği şutunda meşin yuvarlak filelere gitti.

Mücadelenin kalan süresinde başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 2-0 kaybedilen ilk maçta bu sezon fazla forma şansı bulamayan futbolcuları görevlendiren teknik direktör Fatih Terim, rövanş karşılaşmasında as oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadroyu sahaya sürdü.

Fatih Terim, rakipleriyle yaptıkları ilk maça göre kadroda 7 değişikliğe gitti. İlk karşılaşmada forma giyen oyunculardan Ahmet Çalık, Yuto Nagatomo, Selçuk İnan ve Taylan Antalyalı'yı tekrar sahaya süren tecrübeli teknik adam, Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz ve Emre Mor'u yedeğe çekti, sakatlığı olan Jean Michael Seri ise kadroda bulunmadı.

Terim, rövanş karşılaşmasında bu futbolcuların yerine Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Radamel Falcao'ya forma giydirdi.

Galatasaray'da sezonu kapatan Christian Luyindama, tedavisi devam eden Florin Andone ile hafif sakatlıkları olan Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Ryan Babel, Marcao ve Mario Lemina da maçta görev yapamadı.

TUZLASPOR'DA İLK MAÇA GÖRE KADRODA 3 DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Tuzlaspor'da teknik direktör Gürses Kılıç, ilk maça göre kadroda 3 değişikliğe gitti.

TFF 2. Lig ekibinde ilk maçta forma giyen Doğan Can Otman ve Mustafa Emre Can yedeğe çekilirken, Abdullah Halman ise kadroda bulunmadı.

Rövanş karşılaşmasında bu futbolcuların yerine Bülent Uzun, Kemal Tokak ve Göksu Türkdoğan görev aldı.

MAÇI MUSTAFA CENGİZ DE İZLEDİ

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de izledi.

Cengiz, müsabakayı protokol tribününde kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay ile takip etti.

Bu arada karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim lehine tezahürat yaptı.