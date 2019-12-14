Galatasaray tarafından takımına tepki, Ankaragücü’ne alkış

Galatasaray taraftarları, 2-0 galip durumdan 2-2 biten Ankaragücü maçı sonrası takımlarına tepki gösterirken, rakip futbolcuları ise alkışladı.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Ankaragücü karşısında 2-0 öndeyken 10 kişi kalan rakibi ile 2-2 berabere kaldı. Maçın bitiş düdüğün çalmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, kendi takımlarına tepki gösterdi. Taraftar bir süre takımlarını ıslıkladı.

Galatasaray taraftarları futbolcuları ıslıklarken, Ankaragücü futbolcularını ise alkışladı. Sarı-lacivertli futbolcular da sarı-kırmızılı taraftarlara alkışla karşılık verdi.

Kaynak: İHA