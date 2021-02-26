Galatasaray taraftarından yönetime Belhanda çağrısı

Galatasaray'ın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den 10 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Younes Belhanda sergilediği performansla çoğu zaman eleştirilse de kritik anlarda attığı goller ve sergilediği performans ile sarı kırmızılıların başarısında pay sahibi oldu.

KONTRATI SEZON SONUNDA BİTİYOR

Galatasaray'da 2017 yılından bu yana forma giyen Belhanda'nın kontratı sezon sonunda sona erecek. Futbolcunun takımda kalmasını isteyen Galatasaray taraftarı mali şartları da göz önüne alarak Belhanda'nın kontratının uzatılmasını istiyor. Galatasaray yönetiminin de mali durumları göz önüne alarak futbolcunun menajeriyle kontrat uzatma görüşmeleri yapması bekleniyor.

BELHANDA'NIN PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 26 maça çıkan 30 yaşındaki Belhanda 8 gol attı, 4 asist yaptı. Belhanda'nın şuan ki piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 4.30 milyon euro olarak belirtiliyor.