Galatasaray taraftarının Cüneyt Çakır isyanı sürüyor: FİFA lisansının iptali istendi

Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda önemli bir puan kaybı yaşadığı Ankaragücü maçının yenilgisinin ardından VAR hakemi Cüneyt Çakır'a tepkiler sürüyor. Mücadelede kritik anlarda devreye girmesi gereken Çakır'ın Halil Umut Meler'i Mostafa Mohamed'in kırmızı kart gördüğü pozisyon ve Galatasay aleyhine çalınan penaltıda VAR ekranına çağırmaması taraftarı çileden çıkardı.

ÇAKIR'IN LİSANSINI GÜNDEME GETİRDİLER

Maçın ardından Çakır ve Halil Umut Meler'e sert şekilde tepki gösteren taraftarlar bugün ise FİFA kokartı bulunan Cüneyt Çakır'ın lisansının iptal edilmesi için Twittter'da etiket başladı.

55 BİNDEN FAZLA PAYLAŞIM YAPILDI

Sarı kırmızılılar #FIFAcancelCuneytsLicence etiketi altında 55 binden fazla paylaşımda bulunarak tepkilerini gösterdi.