Galatasaray taraftarları deplasmanda yalnız bırakmadı

Galatasaray taraftarları, deplasmandaki Kasımpaşa karşılaşmasında kendilerine ayrılan tribününü tamamen doldurdu.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'ı taraftarları yalnız bırakmadı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki deplasman tribününü tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, mücadele öncesinde ve maç sırasında tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.

Kaynak: İHA