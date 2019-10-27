Galatasaray taraftarları, takımını deplasmanda yalnız bırakmadı

Galatasaray taraftarları, Beşiktaş deplasmanında takımını yalnız bırakmadı ve kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Beşiktaş Park'ta oynanan müsabakayı 2 bin 500 taraftar deplasman tribününde takip etti. Maç boyunca desteklerini sürdüren taraftarlar, tezahüratlarıyla takımlarının yanında oldu.

Kaynak: İHA