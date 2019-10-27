Galatasaray taraftarları, takımını deplasmanda yalnız bırakmadı
Galatasaray taraftarları, Beşiktaş deplasmanında takımını yalnız bırakmadı ve kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.
Galatasaray taraftarları, Beşiktaş deplasmanında takımını yalnız bırakmadı ve kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.
Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Beşiktaş Park'ta oynanan müsabakayı 2 bin 500 taraftar deplasman tribününde takip etti. Maç boyunca desteklerini sürdüren taraftarlar, tezahüratlarıyla takımlarının yanında oldu.
Kaynak: İHA
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