Galatasaray, tarihinde görülmemişi yaşayabilir! Kasımpaşa maçı kritik önem taşıyor!

UEFA Avrupa Ligi'nin aksine ligde oldukça başarısız sonuçlar alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrılsa da kazanma alışkanlığı bir türlü sağlanamadı. Düşme hattıyla arasındaki puan farkı 6'ya kadar inen cimbom, önümüzdeki süreçte zorlu bir fikstüre girecek. Bu maçlarda da son dönemdeki başarısız sonuçları sürdürmesi durumunda cimbomu tarihinde görülmemiş bir sezon sonu bekleyebilir.

KASIMPAŞA İLE KRİTİK MAÇ

Hafta içi maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Galatasaray için bu maç kritik bir öneme sahip. Rakibiyle arasında 6 puan bulunan sarı-kırmızılı ekip yenilirse ateş hattına iyice yaklaşacak. Öte yandan Kasımpaşa ise ligde son haftalara bakıldığında aldığı sonuçlarla en formda takımlardan biri olarak görülüyor.

ZORLU FİKSTÜR BAŞLAYACAK

Son 10 maçta 1 galibiyet alan Galatasaray Kasımpaşa maçının ardından zorlu bir sürece girecek. Hafta sonu lider Trabzonspor ile karşılaşacak olan cimbom sonrasında ise zorlu Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Devamında düşme potasındaki iki rakibiyle karşılaşacak Galatasaray önce içerde Kayserispor ile sonrasında ise deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda alınacak skorlar sarı-kırmızılı ekibin kaderini belirleyecek.

EN KÖTÜSÜ GALATASARAY

Ligde düşme hattının hemen üzerinde yer alan takımlar baz alındığında son haftalarda Antalyaspor'un ardından en kötü performansı gösteren takım Galatasaray. Son 4 haftalık süreç göz önünde bulundurulduğunda Kasımpaşa 3 galibiyet 1 mağlubiyet, Göztepe 2 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet, Giresunspor 1 galibiyet 3 mağlubiyet ve Kayserispor 2 galibiyet 2 beraberlik elde etti. Antalyaspor ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak cimbomun gerisinde kalan tek takım oldu.