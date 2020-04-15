Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim koronavirüsü yendi

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı.

Fatih Terim, sosyal medya hesabından canlı olarak yaptığı açıklamada, "Öncelikle herkesi çok özlediğimi söyleyerek başlayayım. Maalesef zor bir süreçten geçiyoruz. Bu virüs ne yazık ki hepimizin hayatına girdi. Maalesef alışkanlıklarımızı, yaşam biçimimizi, kişileri ve olayları algılama şeklimizi de değiştirdi. Üzülerek söylüyorum, sevdiklerimizi de aramızdan aldı. Hayatını kaybetmiş herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm insanlara şifa ve sabır diliyorum. Bildiğiniz gibi yaklaşık 1 aydır, bu virüsle mücadele ediyorum. İnanın hiç kolay değildi ama bugüne şükürler olsun. Bugün uzun süre tedavim sonrasında ilk negatif test sonucumu aldığımı buradan sizlerle paylaşmak istedim. Son günlerde yakınlarımın da bana en çok sorduğu soruya da bu vesileyle yanıt vereyim." ifadelerini kullandı.

Terim, plazma tedavisi için donör olmaya da hazır olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

"Virüsün tedavisinde fayda sağladığı söylenen plazma bağışı, yani donör olmam için eğer kıymetli hekimlerimiz, kriterleri karşıladığımı düşünürse seve seve elimden geleni yapmaya da hazırım. İnşallah böylece birkaç insanın hayatına dokunurum, bu da beni çok çok mutlu eder. Belki bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ancak inanıyorum ki yeni hayatlarımız yeni alışkanlıklarımız için başlangıç adımımız moral olacak. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadan moralimizi en yüksek seviyede tutacağız. Bu ülke, bizler ne badireler atlattık, inşallah ülke olarak bunu da el ele atlatacağız inşallah. Hayatta her şeyin yeri bir şekilde doluyor, eksik veya tam olarak ama doluyor. Bir tek şey hariç, o da canımız. O yüzden lütfen, kendinizi, sevdiklerinizi, bütün etrafınızı korumak için lütfen bu işi ciddiye alın. Bana bir şey olmaz demeyin. Tüm uyarıları ve korunma çözümlerini dikkatle uygulamak lazım. Belki de en önemlisi, bizim için kendinden, ailesinden vazgeçmiş, tüm sağlık çalışanlarımıza gözünüz gibi bakın. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Elim kalbimde sizleri sevgiyle ve özlemle kucaklıyorum."

Kaynak: AA