Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den maç sonu hakem isyanı!

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ardından konuşanTerim, "Son bölümde iptal edilen gol sonrası içeri girdiniz? " sorusunu "İçeri giriyorum artık çünkü o tuzağa düşmem. Ceza almak istemiyorum" diye yanıtladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim sözlerini, "Penaltıda da VAR'a gitsene kardeşim. VAR, sen de çağırsana güzel kardeşim. İkinci yarı hepimize hayırlı olsun. Ben zaten zaman zaman nasıl geçeceğini anlatıyorum" bitirdi

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