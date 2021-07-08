Galatasaray tişörtü diye aldı, ŞOK market tişörtü çıktı!

Olay Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. Bir Galatasaray taraftarı, gittiği AVM'de kendine takımının tişörtünü almak istedi. AVM'nin birinci katında bir sosyete pazarında aradığı türde tişörtü bulan M.S.T, Galatasaray armalı bu tişörtü satın aldı. Ancak eve gidip tişörtü denemek isteyince ise gerçekle yüzleşti.

İÇ KISIMDA ŞOK MARKET LOGOSU GÖRÜNÜYOR

M.S.T isimli vatandaş tişörtün durumundan şüphelenerek kontrol etmeye başladı. Tişörtün iç yüzünü çevirdiğinde Galatasaray armasının altında ŞOK market yazısının olduğunu fark etti. Arma, ŞOK merket yazısının üzerine dikilmişti.

Olayla ilgili şaşkınlığını dile getiren M.S.T., ''AVM'ye gittik, 1'inci katta bulunan sosyete pazarından aldığımız Galatasaray armalı tişörtü evde ters çevirince gerçeği gördük. ŞOK Market çalışanlarının giydiği tişörtü bize Galatasaray tişörtü diye sattılar'' açıklamasında bulundu.