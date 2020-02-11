Galatasaray - Tofaş basketbol maçı ne zaman | Galatasaray - Tofaş maçı hangi kanalda?

İki takım Galatasaray - Tofaş karşı karşıya geliyor. Bugün TÜRKİYE: Türkiye Kupası - Çeyrek finaller ekranlarda olacak.

Peki Galatasaray - Tofaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

TOFAŞ Basketbol Takımı, Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında yarın Galatasaray Doğa Sigorta’ya konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 21.00’de başlayacak.

Galatasaray - Tofaş basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

2019-2020 Sezonunda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. ING Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonun ilk devresini ilk 8 içerisinde tamamlayan takımların şampiyonluk mücadelesi vereceği kupanın çeyrek final ayağında TOFAŞ, deplasmanda Galatasaray Doğa Sigorta ile kozlarını paylaşacak.

Mavi Yeşilliler, tek maç eleme sistemiyle oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde 14-16 Şubat tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonuna katılmaya hak kazanacak ve yarı finalde Darüşşafaka Tekfen - Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Galatasaray ile Tofaş arasındaki Solgar Vitamin Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı, saat 21.00'de Tivibu Spor kanalında canlı yayınlanacak.

Ertuğrul Erdoğan idaresindeki Galatasaray Doğa Sigorta ile ligin ilk yarısında Bursa’da oynadığı maçı 112-93 kazanmayı başaran TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Kupası’nı daha önce 3 kez müzesine götürürken, 2017-2018 sezonunda ise final oynama başarısı göstermişti.

TOFAŞ ile Galatasaray arasındaki çeyrek final mücadelesi 11 Şubat Salı günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Aytuğ Ekti, Ayşenur Yazıcıoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

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